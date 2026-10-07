Κλιμάκωση στην Υεμένη: Πλήγματα των Χούθι σε Άντεν και Σαουδική Αραβία – Οι «Ταξιαρχίες των Γιγάντων» ανακαταλαμβάνουν την Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν μαζικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του διεθνούς αεροδρομίου της Άντεν, αλλά και κατά στόχων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Η νέα αυτή έξαρση των εχθροπραξιών εκδηλώνεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, με την αεροπορική υποστήριξη του αραβικού συνασπισμού υπό το Ριάντ, διεξάγουν σφοδρή αντεπίθεση για την ανακατάληψη της στρατηγικής σημασίας παράκτιας ζώνης στην Ερυθρά Θάλασσα, εν μέσω καταγγελιών για εγκλήματα πολέμου.

Επίθεση στο αεροδρόμιο της Άντεν

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι επιτέθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Άντεν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones φορτωμένα με εκρηκτικά νωρίς το πρωί της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης.

Ένας από τους πυραύλους κατέπεσε κοντά στον διάδρομο τροχοδρόμησης λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση πτήσης από το Κάιρο.

Οι αρχές ακύρωσαν την προσγείωση και εκτρέψαν το αεροσκάφος προς την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, ενώ δύο αεροσκάφη που βρίσκονταν στο έδαφος -ένα της Yemenia και ένα της Aden Airways- απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή, μετά τον εντοπισμό drones πάνω από την πόλη.

Παράλληλα, οι επιβάτες και το προσωπικό εκκενώθηκαν από τον τερματικό σταθμό.

Στη σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο τόνισε ότι η επίθεση «Έθεσε τις ζωές πολιτών και πληρωμάτων αεροπορίας σε άμεσο κίνδυνο», χαρακτηρίζοντάς την «σοβαρή κλιμάκωση» και απειλή για την πολιτική αεροπορία.

«Το αεροδρόμιο της Άντεν πρέπει να παραμείνει ασφαλής χώρος για τους επιβάτες και τους εργαζόμενους, όχι αρένα φόβου και απειλής», προσέθεσε.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την πλευρά των Χούθι. Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο της Άντεν αποτελεί τη βασική διεθνή πύλη για τις περιοχές της Υεμένης που βρίσκονται εκτός του ελέγχου των ανταρτών.

Πλήγματα και αναχαιτίσεις στη Σαουδική Αραβία

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι βόρεια της πρωτεύουσας Ριάντ, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί την πλατφόρμα εκτόξευσης πάνω από τη Σαναά με σκοπό την καταστροφή της.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, ισχυρίστηκε ότι η οργάνωση έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο «Κινγκ Χαλίντ» στο Ριάντ με αρκετά drones. Επιπλέον, σε ξεχωριστή δήλωση, ο Σαρί υποστήριξε ότι οι Χούθι επιτέθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Άμπχα και σε αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η σαουδαραβική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο συνασπισμός αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν ακόμη βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την πόλη Χαμίς Μουσάιτ στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Ραγδαία αντεπίθεση

Οι επιθέσεις αυτές εκδηλώθηκαν ενώ οι μάχες εντείνονται σε διάφορα μέτωπα στην Υεμένη, μετά την αντεπίθεση που εξαπέλυσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις με αεροπορική υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις διεξήγαγαν αυτή την εβδομάδα επιχείρηση-αστραπή για την ανακατάληψη της ακτογραμμής της Ερυθράς Θάλασσας γύρω από τον στρατηγικό Στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ και την πόλη Μόχα, εκτοπίζοντας τους Χούθι από περιοχές που είχαν καταλάβει τον περασμένο μήνα.

Κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου

Βίντεο που δημοσιοποίησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις και επαληθεύτηκαν από το πρακτορείο Reuters, δείχνουν θωρακισμένα οχήματα να παρασύρουν και να περνούν πάνω από μαχητές Χούθι κατά τη διάρκεια των μαχών κοντά στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Τα πλάνα, τραβηγμένα μέσα από τα θωρακισμένα οχήματα, δείχνουν την εμβολή μαχητών — ορισμένοι εξ αυτών ένοπλοι, αλλά άλλοι άοπλοι, πεζοί, ή ακόμη και καθιστοί και κουλουριασμένοι στην άμμο χωρίς να κινούνται για να αποφύγουν το όχημα.

Σε μία σκηνή, το όχημα χτυπά έναν άοπλο άνδρα που τρέχει και έναν άλλον που είναι σκυμμένος στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια κάνει ελιγμό για να περάσει πάνω από δύο άνδρες που είχαν τα χέρια τους σηκωμένα.

Οι Χούθι κατήγγειλαν τα βίντεο ως απόδειξη εγκλημάτων πολέμου, υποστηρίζοντας ότι αποκαλύπτουν «Την πραγματική φύση του σαουδαραβικού καθεστώτος και των δυνάμεων που έχει επιστρατεύσει από ακραίες φατρίες».

Ο Ασίλ αλ Σακλαντί, εκπρόσωπος των «Ταξιαρχιών των Γιγάντων», της κύριας κυβερνητικής δύναμης που εμπλέκεται στις μάχες στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, δήλωσε ότι διενεργείται έρευνα για το περιστατικό. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η δύναμη παραπλανήθηκε πιστεύοντας ότι οι μαχητές των Χούθι παραδίδονταν, αλλά ορισμένοι εξ αυτών άνοιξαν στη συνέχεια πυρ.

Από την πλευρά τους, οι Δυνάμεις Προστασίας της Πατρίδας εξέδωσαν οδηγία που καλεί τα στρατεύματα να μεταχειρίζονται καλά τους αιχμαλώτους και να τηρούν τα θρησκευτικά, ηθικά και νομικά πρότυπα.

Θρησκευτικά ρήγματα και γεωπολιτικό αδιέξοδο

Οι «Ταξιαρχίες των Γιγάντων» αποτελούν νότιο στρατιωτικό σχηματισμό που ιδρύθηκε αρχικά από φοιτητές συντηρητικών σουνιτικών θρησκευτικών σχολών, γεγονός που προσδίδει έντονο θρησκευτικό και περιφερειακό χαρακτήρα στη σύγκρουσή τους με τους σιίτες Χούθι (που ανήκουν στη σχολή των Ζαϊντών).

Παράλληλα, οι μάχες μαίνονται γύρω από την Ταΐζ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης, όπου οι προελάσεις των Χούθι σε ορεινή περιοχή απέκοψαν τον κεντρικό δρόμο προς την Άντεν, περικυκλώνοντας τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Ο Αχμέντ Νάγκι, αναλυτής για την Υεμένη στο International Crisis Group, σχολίασε τη σημασία της νέας στρατιωτικής εκστρατείας. «Η ίδια η επιχείρηση είναι σημαντική επειδή αποτελεί σημείο καμπής στην τροχιά της σύγκρουσης μεταξύ των Χούθι και του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία», είπε χαρακτηριστικά.

«Το μεγαλύτερο τεστ θα είναι όταν μετακινηθούν προς τα βουνά».

Η σημασία του Τζαμπάλ Χαμπασί στη μάχη για την Ταΐζ

Στο επίκεντρο των συγκρούσεων βρίσκεται η ορεινή περιοχή Τζαμπάλ Χαμπασί, ένα στρατηγικής σημασίας σημείο στο δυτικό μέτωπο της επαρχίας Ταΐζ, το οποίο δεσπόζει πάνω από τους δρόμους εμπορίου και ανεφοδιασμού που συνδέουν την πόλη της Ταΐζ με την Αλ Μπαρχ και τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Ένα από τα κύρια μέτωπα των μαχών, η περιοχή Αλ Ανίν, επιβλέπει τον δρόμο Αλ Ραμάντα μεταξύ Ταΐζ και Αλ Μπαρχ. Η διαδρομή αυτή αποτελούσε ιστορικά έναν κρίσιμο διάδρομο ανεφοδιασμού στη δυτική Ταΐζ, καθιστώντας τον έλεγχο των γύρω υψωμάτων κομβικής στρατιωτικής σημασίας, σημειώνει το Al Jazeera.

Ωστόσο, πόλεμος στα ορεινά καθιστά τα εδαφικά κέρδη εξαιρετικά δύσκολα στην επίτευξη και τη διατήρησή τους. Τα αυξημένα υψόμετρα προσφέρουν δεσπόζουσα θέα και αμυντικά πλεονεκτήματα, ενώ οι στενοί δρόμοι και το δύσβατο έδαφος επιβραδύνουν την προέλαση των στρατευμάτων, αφήνοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού εκτεθειμένες.

Οι μάχες έχουν ενταθεί σε ολόκληρο το Τζαμπάλ Χαμπασί και τη γειτονική Μακμπανά, καθώς οι Χούθι και οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης αναμετρώνται για τον έλεγχο των δυτικών προσβάσεων προς την Ταΐζ.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις τους στην περιοχή αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναχαίτισης της προέλασης των Χούθι στη δυτική Ταΐζ, την ίδια ώρα που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την επανατοποθέτηση των ανταρτών δυτικότερα, κατά μήκος του διαδρόμου της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο έλεγχος αυτών των δύσβατων ορεινών όγκων παραμένει καθοριστικός για το σπάσιμο του πολυετούς αδιεξόδου στη γραμμή του μετώπου, το οποίο έχει περιορίσει δραματικά τη διακίνηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις μετακινήσεις των πολιτών σε ολόκληρη τη νοτιοδυτική Υεμένη.