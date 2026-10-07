Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με στόχο το Χαμίς Μουσαΐτ

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Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση την πόλη Χαμίς Μουσαΐτ, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνασπισμού, οι απειλές από βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι προήλθαν από περιοχές που ελέγχει η οργάνωση, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Σαναά, καθώς και οι επαρχίες Σαάντα και Αμράν.

Οι Χούθι, που διατηρούν στενές σχέσεις με το Ιράν, δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση της σαουδαραβικής πλευράς.