Στο στόχαστρο του Τραμπ και το Fox News: «Δεν δείχνουν τις συγκεντρώσεις μου – Έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Fox News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που παραδοσιακά θεωρείται φιλικά προσκείμενο προς τον ίδιο, κατηγορώντας το ότι αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προβολή των πολιτικών του αντιπάλων. Υποστήριξε ότι το δίκτυο δεν προβάλλει επαρκώς τις δικές του συγκεντρώσεις και έχει χάσει εντελώς τον δρόμο του, προωθώντας τους Δημοκρατικούς έναντι των Ρεπουμπλικανών και του κινήματος MAGA.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ, Fox
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή επίθεση στο Fox News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που παραδοσιακά θεωρείται φιλικά προσκείμενο προς τον ίδιο, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Κατηγόρησε το δίκτυο ότι αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προβολή των πολιτικών του αντιπάλων παρά στον ίδιο και τους Ρεπουμπλικάνους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν προβάλλει επαρκώς τις δικές του πολιτικές συγκεντρώσεις.
  • Καταλήγοντας, ο Τραμπ κατηγόρησε το Fox News ότι «έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους!».

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Σφοδρή επίθεση στο Fox News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που παραδοσιακά θεωρείται φιλικά προσκείμενο προς τον ίδιο, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας το ότι αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προβολή των πολιτικών του αντιπάλων παρά στον ίδιο και στους Ρεπουμπλικάνους.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ επέκρινε το Fox News για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτει τους Δημοκρατικούς και άλλες πολιτικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το δίκτυο δεν προβάλλει επαρκώς τις δικές του πολιτικές συγκεντρώσεις.

«Το Fox News αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην κάλυψη των τζιχαντιστών και των υποψηφίων των Βλακοδημοκρατικών παρά στους παλιούς καλούς Ρεπουμπλικάνους, τους ανθρώπους που έσωσαν την Αμερική και την κάνουν και πάλι μεγάλη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε επίσης το δίκτυο για συνέντευξη που παραχώρησε η Μάρθα ΜακΚάλουμ στον Ελ-Σαγιέντ, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει ποτέ λάβει αντίστοιχη μεταχείριση από το Fox News.

«Δεν δείχνουν τις συγκεντρώσεις μου που σπάνε ρεκόρ το επόμενο πρωί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι άλλα μέσα ενημέρωσης τις προβάλλουν και πως αυτό είναι που ενδιαφέρει, όπως υποστήριξε, το κίνημα MAGA.

Καταλήγοντας, ο Τραμπ κατηγόρησε το Fox News ότι «προωθεί τους Βλακοδημοκρατικούς, όχι τους Ρεπουμπλικάνους και το κίνημα MAGA», για να συμπληρώσει: «Έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους!».

Η νέα επίθεση του Τραμπ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Fox News αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα σημαντικότερα μέσα ενημέρωσης με απήχηση στο συντηρητικό ακροατήριο των ΗΠΑ.

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