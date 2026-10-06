Ρωσία: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα – Διασώθηκαν 23 ναυτικοί

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Στις φλόγες τυλίχθηκε το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου AFRAMAX RIO, στα ανοικτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο.

BREAKING: Ukraine has just struck an oil tanker, which is now burning off the coast of Sochi in Russia’s Krasnodar region, with a massive fire and a black smoke column rising several kilometres. https://t.co/yJZMuSy5Hv — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) October 6, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Κλειστές οι ιχθυόσκαλες – Με αλιεύματα ιχθυοτροφείου ή κατεψυγμένα εξυπηρετείται η αγορά

Και τα 23 μέλη του πληρώματος, όλοι Ινδοί υπήκοοι, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο δεξαμενόπλοιο.