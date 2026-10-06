Ρωσία: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα – Διασώθηκαν 23 ναυτικοί

Το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο AFRAMAX RIO τυλίχθηκε στις φλόγες στα ανοικτά του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών. Και τα 23 μέλη του πληρώματος, όλοι Ινδοί υπήκοοι, διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς, ενώ οι αρχές διερευνούν το περιστατικό και η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις φλόγες τυλίχθηκε το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο AFRAMAX RIO στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV).
  • Και τα 23 μέλη του πληρώματος, όλοι Ινδοί υπήκοοι, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς παραμένει σε εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις φλόγες τυλίχθηκε το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου AFRAMAX RIO, στα ανοικτά των ακτών του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο.

Και τα 23 μέλη του πληρώματος, όλοι Ινδοί υπήκοοι, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο δεξαμενόπλοιο.

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