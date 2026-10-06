Σουηδία: Πυροβολισμοί έξω από το Ανάκτορο της Στοκχόλμης – Αστυνομικοί τραυμάτισαν ένοπλο άνδρα

Ένοπλος άνδρας τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών έξω από το Ανάκτορο της Στοκχόλμης, αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον φρουρών και αστυνομικών. Οι σουηδικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η ζωή του τραυματία δεν διατρέχει κίνδυνο.

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Διεθνή Νέα

Σουηδία, Πυροβολισμοί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοπλος άνδρας τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών έξω από το Ανάκτορο της Στοκχόλμης, αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον φρουρών και αστυνομικών.
  • Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της σουηδικής αστυνομίας.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και φέρεται να προέτρεψε τους φρουρούς να τον πυροβολήσουν, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένοπλος άνδρας τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών έξω από το Ανάκτορο της Στοκχόλμης, αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον φρουρών και αστυνομικών, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές.

Η σουηδική αστυνομία κινητοποιήθηκε το βράδυ, έπειτα από αναφορές για έναν άνδρα που παρουσίαζε επιθετική συμπεριφορά και έφερε όπλο. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής τι είδους όπλο είχε στην κατοχή του.

Κατά την επέμβαση, αστυνομικοί πυροβόλησαν τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας ανέφερε ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των φρουρών του παλατιού. Οι φρουροί φέρεται αρχικά να επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν με όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να προέτρεψε τους φρουρούς να τον πυροβολήσουν. Αστυνομικοί που έφτασαν στη συνέχεια στο σημείο άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντάς τον στα πόδια, και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις σουηδικές αρχές.

Το Ανάκτορο της Στοκχόλμης αποτελεί την επίσημη κατοικία του βασιλιά Καρόλου ΙΣΤ΄ Γουσταύου και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της σουηδικής πρωτεύουσας.

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