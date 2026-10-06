Αρχαιολογική ανακάλυψη προκαλεί δέος: O «θαμμένος κεραυνός» της Ρώμης και τα μυστικά μιας ιερής θυσίας

Τι κοινό μπορεί να έχει η πιο επίσημη, αιματηρή θυσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την απίστευτη κοινωνική ανέλιξη ενός πρώην δούλου και έναν κεραυνό που θάφτηκε στο έδαφος σαν να ήταν ζωντανός νεκρός;

Στα ίχνη της Αρχαίας Ρώμης: Ανακαλύφθηκε ιερός βωμός και “θαμμένος κεραυνός” στην πατρίδα του Ιουβενάλη

Η φετινή αρχαιολογική σκαπάνη στο Ακουίνουμ (Aquinum), μια σπουδαία αρχαία ρωμαϊκή πόλη στην κεντρική Ιταλία και γενέτειρα του διάσημου σατιρικού ποιητή Ιουβενάλη, έφερε στο φως μια σειρά από σπάνια ευρήματα που «ζωντανεύουν» τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή της αρχαιότητας με τον πιο καθηλωτικό τρόπο.

Τα φώτα της δημοσιότητας συγκεντρώνουν δύο μοναδικά κομμάτια: Μια ανάγλυφη λαξευμένη πέτρα που απεικονίζει τα τρία ιερά ζώα μιας κορυφαίας ρωμαϊκής τελετουργίας και ένας πολυτελής μαρμάρινος βωμός, αφιερωμένος στον αυτοκράτορα Αύγουστο.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο βωμός αυτός χρηματοδοτήθηκε από έναν απελεύθερο -έναν άνθρωπο που ξεκίνησε ως δούλος και κατάφερε να αποκτήσει πλούτο και το αξίωμα του «Σεβίρου». Μαζί με αυτά, η ανακάλυψη ενός κίππου που σηματοδοτεί ένα σημείο όπου «χτυπήθηκε και θάφτηκε» ένας κεραυνός, ανοίγει ένα παράθυρο στον μυστικιστικό κόσμο των ρωμαϊκών δοξασιών, προσκαλώντας μας σε ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο.

Μια λαξευμένη πέτρα που απεικονίζει τρία ζώα θυσίας, η οποία συνδέεται με ένα από τα πιο επίσημα τελετουργικά της Ρώμης, και ένας μαρμάρινος βωμός αφιερωμένος στον αυτοκράτορα Αύγουστο, χρηματοδοτημένος από έναν πρώην δούλο, είναι τα σημαντικότερα ευρήματα της φετινής ανασκαφής στο Ακουίνουμ (Aquinum), μια ρωμαϊκή πόλη στην κεντρική Ιταλία.

Ένας ταύρος, ένα κριάρι και ένας χοίρος, περιτριγυρισμένα από γιρλάντες, στεφάνια και λαξευμένα κρανία βοδιών, μοιράζονται έναν μοναδικό λίθο. Σε κάποιο σημείο κατά την αρχαιότητα, το κομμάτι αυτό κατέληξε να χρησιμοποιηθεί ως πλακόστρωση σε ένα από τα κεντρικότερα σταυροδρόμια του Ακουίνουμ (Aquinum), μιας ρωμαϊκής πόλης στην κεντρική Ιταλία. Πρόκειται για το ένα από τα δύο ευρήματα που παρουσίασαν αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Καστροτσέλο (Castrocielo), σε ένα αρχαιολογικό διήμερο με το οποίο ολοκληρώθηκε η ανασκαφική περίοδος.

Το άλλο είναι ένας μαρμάρινος βωμός αφιερωμένος στον αυτοκράτορα Αύγουστο από έναν άνδρα που κάποτε υπήρξε δούλος. Και τα δύο προέρχονται από τη 18η ανασκαφική περίοδο, την οποία διηύθυνε ο Τζουζέπε Τσεράουντο (Giuseppe Ceraudo), καθηγητής αρχαίας τοπογραφίας στο ιταλικό πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του πανεπιστημίου, ο Τσεράουντο δήλωσε ότι ύστερα από δεκαοκτώ χρόνια το Ακουίνουμ (Aquinum) εξακολουθεί να εκπλήσσει την ομάδα, καθώς και ότι η φετινή περίοδος άνοιξε προοπτικές που δεν θα μπορούσαν καν να φανταστούν πριν από λίγους μήνες.

Το μυστικό της Βία Λατίνα: Η ρωμαϊκή πόλη που ξυπνά από τον λήθαργο των αιώνων

Το Ακουίνουμ (Aquinum) ήταν χτισμένο στην κοιλάδα του ποταμού Λίρι, στους πρόποδες του ορεινού όγκου Μόντε Κάιρο, λίγο περισσότερο από 100 χιλιόμετρα (περίπου 62 μίλια) νοτιοανατολικά της Ρώμης. Τα περισσότερα από τα ερείπιά του βρίσκονται στον δήμο του Καστροτσέλο (Castrocielo), στην επαρχία Φροζινόνε (περιφέρεια Λατίου), ενώ τα υπόλοιπα γειτονεύουν με το σημερινό Ακουίνο.

Η πόλη ήταν χτισμένη πάνω στη Βία Λατίνα (Via Latina), την οδό που ένωνε τη Ρώμη με την Καπούα, κοντά στη σημερινή Νάπολη. Η οδός αυτή εκτεινόταν σχεδόν παράλληλα με τη γνωστότερη Αππία Οδό, και μεγάλο μέρος της ευημερίας της πόλης προερχόταν από αυτή την κυκλοφορία. Οι Βόλσκοι, ένας ιταλικός λαός, ίδρυσαν την πόλη στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ., και γύρω στο 304 π.Χ. βρέθηκαν υπό ρωμαϊκή κυριαρχία.

Την εποχή του Κικέρωνα, του Ρωμαίου πολιτικού και ρήτορα, ήταν μια ευημερούσα πόλη. Κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Τριανδρίας (43–33 π.Χ.), της συμμαχίας δηλαδή του Οκταβιανού (του μετέπειτα Αυγούστου), του Μάρκου Αντώνιου και του Λέπιδου, μετατράπηκε σε ρωμαϊκή αποικία. Το Ακουίνουμ (Aquinum) ήταν γνωστό για την πορφυρή βαφή του, την οποία αναφέρει επιτροχάδην ο Οράτιος σε μία από τις επιστολές του (Επιστολές, Ι, 10, 27), ενώ η παράδοση τοποθετεί εδώ τη γέννηση του σατιρικού ποιητή Ιουβενάλη.

Το όνομα της πόλης επιβίωσε στον Μεσαίωνα μέσω του Θωμά Ακινάτη, του θεολόγου, ο οποίος γεννήθηκε γύρω στο 1225 στο κάστρο της Ροκασέκα (Roccasecca), οκτώ χιλιόμετρα (πέντε μίλια) προς τα βόρεια, σε έναν κλάδο της οικογένειας των κομήτων του Ακουίνο.

Από το 2017 η τοποθεσία έχει ανακηρυχθεί Περιφερειακό Φυσικό Μνημείο. Η κύρια προστατευόμενη ζώνη καλύπτει 1.290 στρέμματα (περίπου 180 γήπεδα ποδοσφαίρου) και περιλαμβάνει τα μνημειώδη κατάλοιπα της ύστερης δημοκρατικής και αυτοκρατορικής πόλης, ενώ μια μικρότερη, δεύτερη ζώνη προστατεύει τον υδροβιότοπο γύρω από την πηγή Κάπο ντ’ Άκουα (Capo d’Acqua).

Ο Τσεράουντο έχει περιγράψει το Ακουίνουμ (Aquinum) ως το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ρωμαϊκό κέντρο πάνω στη Βία Λατίνα, εξαιρουμένων της Ρώμης και της Καπούα. Το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο πραγματοποιεί ανασκαφές εκεί από το 2009, σε συνεργασία με τη Soprintendenza (τον κρατικό φορέα προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς στις επαρχίες Φροζινόνε και Λατίνα) και με τα δημοτικά συμβούλια του Καστροτσέλο και του Ακουίνο.

Πριν ανοίξει κάποια τάφρο, η ομάδα πετάει drones εξοπλισμένα με οπτικούς, θερμικούς, πολυφασματικούς αισθητήρες και αισθητήρες lidar (το lidar είναι ένα λέιζερ που χαρτογραφεί το σχήμα του εδάφους με εξαιρετική λεπτομέρεια). Στη συνέχεια, προσθέτει γεωφυσικές διασκοπήσεις, οι οποίες εντοπίζουν θαμμένες δομές χωρίς να διαταράσσουν το έδαφος. Ο Τσεράουντο είχε εξηγήσει τη συγκεκριμένη μέθοδο κατά τις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους.

Ένας λίθος με τρία ιερά ζώα

Ο κίππος είναι ένας χαμηλός πέτρινος στύλος (στήλη) που τοποθετούσαν οι Ρωμαίοι για να οριοθετήσουν, να τιμήσουν ή να μνημονεύσουν κάτι. Το φετινό εύρημα είχε επαναχρησιμοποιηθεί ως μέρος της πλακόστρωσης σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι. Φέρει το όνομα εκείνου που το αφιέρωσε, πιθανότατα του Γάιου Άμιου Κάμμαρου (Caius Ammius Cammarus), αν και οι αρχαιολόγοι δεν έχουν διαβάσει ακόμα ολόκληρη την επιγραφή με βεβαιότητα.

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι είναι η διακόσμηση. Γιρλάντες, στεφάνια και βουκράνια (λαξευμένα κρανία βοδιών, ένα πολύ κοινό μοτίβο στους ρωμαϊκούς βωμούς επειδή παρέπεμπαν στη θυσία) πλαισιώνουν την εικόνα ενός ταύρου, ενός κριαριού και ενός χοίρου. Αυτή η τριάδα θυμίζει τη suovetaurilia (σουοβεταουρίλια), ένα από τα πιο επίσημα τελετουργικά της ρωμαϊκής θρησκείας, του οποίου το όνομα ενώνει τις λατινικές λέξεις για τον χοίρο (sus), το πρόβατο (ovis) και τον ταύρο (taurus).

Ο Κάτων ο Πρεσβύτερος, ο Ρωμαίος πολιτικός του 2ου αιώνα π.Χ., εξηγεί στο εγχειρίδιό του για τη γεωργία πώς γινόταν ο εξαγνισμός ενός κτήματος: τα τρία ζώα οδηγούνταν περιμετρικά της γης πριν θυσιαστούν (Κάτων, De agri cultura, 141).

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η απεικόνιση ίσως αποτελεί κάτι περισσότερο από μια απλή διακόσμηση. Θα μπορούσε να διασώζει τη μνήμη μιας θυσίας ή να την ανακαλεί, πιθανώς συνδεδεμένη με τελετές εξαγνισμού, καθαγιασμού ή με την τελετουργική οριοθέτηση ενός χώρου. Ωστόσο, ζητούν επίσης να υπάρχει προσοχή, κυρίως επειδή ο λίθος βρέθηκε μακριά από την αρχική του θέση.

Το μνημείο της κοινωνικής ανέλιξης: Ένας μαρμάρινος βωμός για τον Αύγουστο

Το δεύτερο εύρημα είναι ένας μαρμάρινος αναθηματικός βωμός, μια προσφορά προς τους θεούς ως εκπλήρωση τάματος ή ως ευχαριστήριο. Ένα μέρος της επιγραφής του ήταν ήδη γνωστό. Ένα θραύσμα που βρέθηκε πρόσφατα επέτρεψε στην ομάδα να αποκαταστήσει το κείμενο της αφιέρωσης σε πολύ πιο ολοκληρωμένη μορφή, και μαζί με αυτό να δει σε ποιον ήταν αφιερωμένο το μνημείο:

Στο Genius (Προστατευτικό Πνεύμα) του Αυγούστου, στους Lares (Λάρητες) του Αυγούστου και στο Genius της Αποικίας. Το Genius ήταν το προστατευτικό πνεύμα ενός ανθρώπου ή ενός τόπου, και οι Lares ήταν θεότητες του σπιτιού που προστάτευαν επίσης και τα σταυροδρόμια.

Τοποθετώντας τον αυτοκράτορα και τον οίκο του δίπλα στην ίδια την αποικία, ο βωμός δείχνει, σύμφωνα με την ομάδα, πώς η λατρεία του αυτοκράτορα ήταν στενά υφασμένη με τη ζωή της τοπικής κοινότητας. Η πολιτική ταυτότητα, η δημόσια θρησκεία και η αφοσίωση στον αυτοκράτορα προβάλλονταν ταυτόχρονα στους δημόσιους χώρους της πόλης.

Ο βωμός χρηματοδοτήθηκε από έναν εύπορο απελεύθερο, τον Μάνιο Ποπίδιο Αντέρωτα (Manius Popidius Anteros), ο οποίος ανελίχθηκε στο αξίωμα του sevir Augustalis (Αυγουστάλιου Σεβίρου). Ο απελεύθερος ήταν ένας πρώην δούλος που είχε κερδίσει την ελευθερία του.

Οι seviri Augustales ήταν ένα συμβούλιο πλούσιων απελευθέρων οι οποίοι, λόγω της καταγωγής τους, δεν μπορούσαν να αναλάβουν τα ανώτερα πολιτικά αξιώματα της πόλης, αλλά μπορούσαν να κερδίσουν κύρος χρηματοδοτώντας γιορτές, κτίρια και τελετές προς τιμήν του αυτοκράτορα. Η παρουσία τους είναι τεκμηριωμένη σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία, συμπεριλαμβανομένων ισπανικών πόλεων όπως η Ταρράκων (Tarraco – σημερινή Ταραγόνα).

Ο Αντέρως δεν ήταν ο μόνος εύπορος κάτοικος που άφησε το αποτύπωμά του στο Ακουίνουμ (Aquinum). Μια ψηφιδωτή επιγραφή που βρέθηκε πριν από λίγα χρόνια στην περιοχή των λουτρών αποκάλυψε το όνομα ενός άλλου κατοίκου, του Μάρκου Βέκκιου (Marco Veccio), ενός τοπικού άρχοντα (δικαστή) ο οποίος, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, χρηματοδότησε ολόκληρο το συγκρότημα των λουτρών.

Όταν οι Ρωμαίοι “έθαβαν” τους κεραυνούς: Μια σπάνια ανακάλυψη στο θέατρο της πόλης

Ανάμεσα στα αποτελέσματα της φετινής περιόδου που έχουν ήδη ανακοινωθεί, περιλαμβάνεται μια μαρμάρινη πλάκα από τις νέες ανασκαφές στο ρωμαϊκό θέατρο, η οποία φέρει τη φόρμουλα FVL(GVR) C[ONDITVM], που μεταφράζεται περίπου ως “θαμμένος κεραυνός” (fulgur conditum).

Αναφέρεται στο τελετουργικό με το οποίο οι Ρωμαίοι έθαβαν και καθαγίαζαν ένα μέρος που είχε πληγεί από κεραυνό. Για τους Ρωμαίους, ένας κεραυνός αποτελούσε τη θεϊκή παρέμβαση στον ανθρώπινο κόσμο.

Σε ένα παρόμοιο εύρημα που εντοπίστηκε φέτος στη Βίλα του Αδριανού (Villa Adriana) -το απέραντο καταφύγιο του αυτοκράτορα στο Τίβολι κοντά στη Ρώμη— το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας εξήγησε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 ότι τα φυσικά ίχνη του πλήγματος συγκεντρώνονταν και θάβονταν ανάμεσα σε τελετουργικές φόρμουλες και θυσίες, και στη συνέχεια ο συγκεκριμένος χώρος απομονωνόταν από την καθημερινή χρήση.

Στο Ακουίνουμ (Aquinum), η πλάκα αυτή -ένα σπάνιο εύρημα- θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι το ίδιο το θέατρο είχε πληγεί από καταιγίδα κατά την αρχαιότητα, ένα περιστατικό που θα είχε ερμηνευτεί ως σημάδι της θέλησης των θεών.

Αποκατεστημένες κεφαλές και μια πόλη πέρα από τα σύνορά της

Το διήμερο περιλάμβανε επίσης την παρουσίαση της αποκατάστασης πέντε μαρμάρινων κεφαλών, ανάμεσα στις οποίες ο λεγόμενος “Καίσαρας του Ακουίνουμ” και ένα πορτρέτο που αποδίδεται στον Δρούσο τον Πρεσβύτερο. Ο Δρούσος ήταν θετός γιος του Αυγούστου, αδελφός του μετέπειτα αυτοκράτορα Τιβέριου και πατέρας του Κλαύδιου.Πέθανε το 9 π.Χ. κατά τη διάρκεια εκστρατείας στη Γερμανία.

Η πόλη είχε ήδη τραβήξει την προσοχή στο παρελθόν για τα μαρμάρινα πορτρέτα της.

Πριν από λίγα χρόνια, η αρχαιολογική ομάδα είχε ανακοινώσει την ανακάλυψη τριών κεφαλών: Μία που θεωρείται πιθανό πορτρέτο του Ιουλίου Καίσαρα, μία γενειοφόρου άνδρα που φαινόταν να αναπαριστά τον Ηρακλή και μία τρίτη που απεικόνιζε μια γυναίκα με πέπλο.

Η ανασκαφική περίοδος του 2026 διευρύνει επίσης τον χάρτη. Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα πραγματοποίησε ανασκαφές στον δήμο του Ακουίνο, γεγονός που, σύμφωνα με τους υπευθύνους, βοηθά στην επανένωση της αρχαίας αποικίας πέρα από τα σημερινά διοικητικά όρια.

Ο soprintendente (έφορος αρχαιοτήτων), Αλεσάντρο Μπετόρι (Alessandro Betori), δήλωσε ότι η συνεργασία ανάμεσα στην Εφορεία, το πανεπιστήμιο και τα δύο δημοτικά συμβούλια δείχνει πώς θεσμοί με διαφορετικές αρμοδιότητες μπορούν να συνεργαστούν για να μελετήσουν, να προστατεύσουν και να αποδώσουν το παρελθόν τους στην κοινότητα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η ομάδα Roma Sotterranea (Υπόγεια Ρώμη), η οποία δραστηριοποιείται στη σπηλαιολογία και την αρχαιολογία και υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο από το 2020. Μεταξύ 2020 και 2023, η ομάδα τεκμηρίωσε περισσότερα από 240 μέτρα αγωγών νερού κάτω από τα κεντρικά λουτρά, σύμφωνα με το δικό της σχέδιο δράσης.

Ο επικεφαλής του προγράμματος Aquinum για τη Roma Sotterranea, Φραντσέσκο Αρτιμπάνι (Francesco Artibani), αποδίδει την τελευταία ανακάλυψη στους πόρους που επενδύθηκαν στην τεχνολογία και την ασφάλεια. Το από πού προήλθε ο κίππος παραμένει ακόμα άγνωστο. Μέχρι να προσδιοριστεί η αρχική του θέση και να μπορέσει να διαβαστεί το πλήρες όνομα εκείνου που τον αφιέρωσε, η θυσία των τριών ζώων παραμένει μια μερική ερμηνεία.