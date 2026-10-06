Βρετανία: Έβδομη σύλληψη για το περιστατικό κοντά στη βάση RAF Fairford – Έρευνα για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας

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Σε έβδομη σύλληψη προχώρησε η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για το μυστηριώδες περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford, όπου στις 27 Σεπτεμβρίου είχαν εντοπιστεί τρία ύποπτα βαν. Η υπόθεση εξετάζεται ενώ αμερικανικά βομβαρδιστικά απομακρύνθηκαν από τη βάση μετά από αναφορές για πιθανή απειλή επίθεσης με drone.

Ένας 22χρονος Βρετανός υπήκοος συνελήφθη την Τρίτη στο Γουέστμινστερ ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, βάσει του άρθρου 5 του βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας του 2006.

Άλλοι έξι άνδρες, όλοι ηλικίας περίπου 20 ετών, είχαν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Πέντε συνελήφθησαν στις 27 Σεπτεμβρίου και ένας ακόμη την 1η Οκτωβρίου. Και οι έξι παραμένουν ελεύθεροι υπό όρους.

Τα τρία ύποπτα βαν κοντά στην αεροπορική βάση

Η έρευνα άρχισε όταν οι αρχές σταμάτησαν τρία ύποπτα βαν κοντά στη RAF Fairford, στο Gloucestershire, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η Βίκι Έβανς, ανώτερη συντονίστρια της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, δήλωσε ότι η έρευνα παραμένει ενεργή και ότι ειδικές ομάδες εξετάζουν «πολλαπλές γραμμές έρευνας» σχετικά με τα γεγονότα γύρω από τη βάση.

Όπως ανέφερε, οι αρχές εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο» για να εξακριβώσουν τα κίνητρα πίσω από όσα συνέβησαν, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Απομακρύνθηκαν αμερικανικά βομβαρδιστικά

Η RAF Fairford χρησιμοποιούνταν από αμερικανικά βομβαρδιστικά, τα οποία απομακρύνθηκαν από τη βάση το Σαββατοκύριακο μετά το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μετακινήσουν τα αεροσκάφη.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ανώνυμα στο NBC ότι η απόφαση ελήφθη εν μέρει λόγω αναφοράς για πιθανή ιρανική επίθεση με drone εναντίον της βάσης, χωρίς όμως να μπορούν να διευκρινίσουν εάν η απειλή ήταν άμεση.

Τραμπ: «Υπήρχαν κάποιες απειλές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν απειλές που συνέβαλαν στην απόφαση απομάκρυνσης των αμερικανικών αεροσκαφών.

«Δεν έφυγαν κατά λάθος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπήρχαν «κάποιες απειλές» και ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι τα αεροσκάφη μετακινήθηκαν «από υπερβολική προσοχή», προκειμένου να προστατευθεί το αμερικανικό προσωπικό.

Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σύνδεση της μετακίνησης των βομβαρδιστικών με το περιστατικό ασφαλείας, σημειώνοντας ότι τέτοιες μετακινήσεις στρατιωτικών μέσων μπορούν να πραγματοποιούνται για πολλούς λόγους, όπως ασκήσεις και επιχειρησιακές αναδιατάξεις.