Eurovision 2027: Αποχωρεί η Τσεχία – «Λύγισε» από το κόστος και δεν θα μεταδώσει ούτε τον διαγωνισμό

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Η Τσεχία δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision του 2027, καθώς η δημόσια ραδιοτηλεόραση Česká televize (ČT) ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τον διαγωνισμό εξαιτίας περικοπών στον προϋπολογισμό και των υψηλών απαιτήσεων παραγωγής. Ο διαγωνισμός δεν θα μεταδοθεί ούτε από το τσεχικό δημόσιο δίκτυο.

Η ČT ανακοίνωσε την απόφασή της την Τρίτη μέσω social media, επισημαίνοντας ότι οι οικονομικές πιέσεις και το κόστος που συνεπάγεται η συμμετοχή στη Eurovision καθιστούν αδύνατη την παρουσία της χώρας στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τσεχίας στη Eurovision στο μέλλον.

«Δύσκολες επιλογές για τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς»

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, εξέφρασε τη λύπη του για την απόφαση, σημειώνοντας ότι κατανοεί τις δύσκολες οικονομικές επιλογές που καλούνται να κάνουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί.

Όπως ανέφερε, η αποχώρηση της Τσεχίας αντανακλά τις ευρύτερες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα μέσα δημόσιας υπηρεσίας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρει το Yle.

Περικοπές μετά από αλλαγές στη χρηματοδότηση

Η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Τσεχίας βρίσκονται αντιμέτωπα με περικοπές στον προϋπολογισμό, στο πλαίσιο νομοθετικών αλλαγών που προβλέπουν την κατάργηση του σημερινού συστήματος χρηματοδότησής τους μέσω τέλους αδείας.

Η Τσεχία έχει συμμετάσχει συνολικά 14 φορές στη Eurovision. Είχε αποχωρήσει για αρκετά χρόνια έπειτα από χαμηλές επιδόσεις και επέστρεψε στον διαγωνισμό το 2015.

Το 2026 εκπροσωπήθηκε από τον Ντάνιελ Ζίζκα με το τραγούδι Crossroads.

Η τέταρτη χώρα που αποσύρεται από τη Eurovision 2027

Η Τσεχία γίνεται η τέταρτη χώρα που έχει ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision του 2027.

Η Ιρλανδία και η Ισλανδία έχουν ήδη δηλώσει ότι θα απέχουν από τον διαγωνισμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Οι δύο χώρες είχαν μποϊκοτάρει και τη Eurovision του 2026, όπως και η Ισπανία.

Ο πρόεδρος της ισπανικής RTVE έχει προτείνει να συνεχιστεί το μποϊκοτάζ και το 2027, ωστόσο η τελική απόφαση της Ισπανίας δεν έχει ακόμη ληφθεί.