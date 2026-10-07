Σαουδική Αραβία: Βρετανική προειδοποίηση στους πολίτες λόγω των επιθέσεων των Χούθι

Η βρετανική διπλωματική αποστολή στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Βρετανούς πολίτες, καλώντας τους να ακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες. Η προειδοποίηση εκδόθηκε λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθι από την Υεμένη εναντίον υποδομών και στόχων αμάχων στη Σαουδική Αραβία, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμό στους Βρετανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία σημαίνει η βρετανική διπλωματική αποστολή στη χώρα.
  • Η προειδοποίηση εκδόθηκε καθώς εντείνονται οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον υποδομών και στόχων αμάχων.
  • Η βρετανική αποστολή συστήνει στους πολίτες να ενημερώνονται για τις τελευταίες ταξιδιωτικές οδηγίες και να ακολουθούν τις συστάσεις των αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμό στους Βρετανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία σημαίνει η βρετανική διπλωματική αποστολή στη χώρα, καλώντας τους να ακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον υποδομών και στόχων αμάχων.

Η βρετανική αποστολή στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, συστήνοντάς τους να ενημερώνονται για τις τελευταίες ταξιδιωτικές οδηγίες και να ακολουθούν τις συστάσεις των αρχών.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι από την Υεμένη εναντίον υποδομών στη Σαουδική Αραβία, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ