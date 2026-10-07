Σαουδική Αραβία: Βρετανική προειδοποίηση στους πολίτες λόγω των επιθέσεων των Χούθι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμό στους Βρετανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία σημαίνει η βρετανική διπλωματική αποστολή στη χώρα, καλώντας τους να ακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον υποδομών και στόχων αμάχων.

Η βρετανική αποστολή στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, συστήνοντάς τους να ενημερώνονται για τις τελευταίες ταξιδιωτικές οδηγίες και να ακολουθούν τις συστάσεις των αρχών.

6 October 2026: Saudi Arabia continues to experience missile and drone attacks, targeting cities, airports, military sites and energy infrastructure. We encourage British nationals to subscribe to @FCDOtravelGovUK alerts on https://t.co/T9tEq5lUDx and to follow instructions from local authorities.

https://t.co/Cq2eRqgmUW

@SaudiDCD @MOISaudiArabia @FCDOGovUK — UK in Saudi Arabia 🇬🇧🇸🇦 (@UKinSaudiArabia) October 6, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 1,75% – Στα 315,94 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι από την Υεμένη εναντίον υποδομών στη Σαουδική Αραβία, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.