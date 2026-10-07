Σαουδική Αραβία: Βρετανική προειδοποίηση στους πολίτες λόγω των επιθέσεων των Χούθι

Συναγερμό στους Βρετανούς πολίτες στη Σαουδική Αραβία σημαίνει η βρετανική διπλωματική αποστολή στη χώρα, καλώντας τους να ακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον υποδομών και στόχων αμάχων.
Η βρετανική αποστολή στη Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, συστήνοντάς τους να ενημερώνονται για τις τελευταίες ταξιδιωτικές οδηγίες και να ακολουθούν τις συστάσεις των αρχών.
6 October 2026: Saudi Arabia continues to experience missile and drone attacks, targeting cities, airports, military sites and energy infrastructure. We encourage British nationals to subscribe to @FCDOtravelGovUK alerts on https://t.co/T9tEq5lUDx and to follow instructions from local authorities.
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@SaudiDCD @MOISaudiArabia @FCDOGovUK
— UK in Saudi Arabia 🇬🇧🇸🇦 (@UKinSaudiArabia) October 6, 2026
Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθι από την Υεμένη εναντίον υποδομών στη Σαουδική Αραβία, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή.