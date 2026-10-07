Στρασβούργο: Στην κινητοποίηση μαθητών και φοιτητών οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

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Στην κινητοποίηση χιλιάδων μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Στρασβούργου συμμετείχε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Οι ευρωβουλευτές του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, συνομίλησαν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης με Γάλλους μαθητές και φοιτητές για τις κινητοποιήσεις τους και τα αιτήματά τους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του ΚΚΕ στον αγώνα τους.

Στην κινητοποίηση συμμετείχε και η οργάνωση της ΚΝΕ στη Γαλλία, η οποία διένειμε στους διαδηλωτές ανακοίνωση για τις κινητοποιήσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ αναφέρει ότι μαθητές και φοιτητές, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων εργαζομένων, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη Γαλλία, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση των ελλείψεων και των προβλημάτων στην Παιδεία.

Το ΚΚΕ συνδέει τις κινητοποιήσεις με αντίστοιχες δράσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζει ότι αυτές στρέφονται ενάντια σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνουν τους εργαζομένους και ενισχύουν τις πολεμικές δαπάνες.

Παράλληλα, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος επικρίνει την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν για τις πολιτικές της στην Παιδεία και την αύξηση των κονδυλίων για την πολεμική προετοιμασία, ενώ κάνει λόγο για «άγρια καταστολή» και μαζικές συλλήψεις κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.