Υεμένη: Πυραυλική επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν – Δεν αναφέρθηκαν θύματα

Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν έπληξαν την περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της υπηρεσίας ασφαλείας.
🚨 BREAKING: Houthi missiles slam Aden airport
Columns of smoke are rising over Aden International Airport in southern Yemen after an Ansar Allah ballistic missile attack. Footage captures one of the impacts, and it appears two ballistic missiles were fired.
The Houthis are widening their strikes across Yemen tonight.
— Post Open Source (@CocoPostel) October 6, 2026
The Houthis launched two ballistic missiles on Aden Airport.
#SouthYemen #Yemen https://t.co/6OEqrVwRTu
— Summer Ahmed سمر احمد (@summerahmeda) October 7, 2026
Το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν αποτελεί την κύρια διεθνή πύλη για τμήματα της Υεμένης που βρίσκονται εκτός του ελέγχου των Χούθι.
#Aden’s security department says two missiles fired by the Houthis targeted #Aden International Airport at dawn, putting passengers, staff and flight crews at risk.
Initial reports indicate no casualties, according to Aden security.
#Yemen https://t.co/5CLnF2eAAX
— Ali Al-Sakani | علي السكني (@Alsakaniali) October 7, 2026