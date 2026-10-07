Υεμένη: Πυραυλική επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν – Δεν αναφέρθηκαν θύματα

Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας. Το αεροδρόμιο αποτελεί την κύρια διεθνή πύλη για τμήματα της Υεμένης εκτός του ελέγχου των Χούθι.

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Διεθνή Νέα

Υεμένη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.
  • Δεν αναφέρθηκαν θύματα από την πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της υπηρεσίας ασφαλείας.
  • Το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν αποτελεί την κύρια διεθνή πύλη για τμήματα της Υεμένης που βρίσκονται εκτός του ελέγχου των Χούθι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν έπληξαν την περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της υπηρεσίας ασφαλείας.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν αποτελεί την κύρια διεθνή πύλη για τμήματα της Υεμένης που βρίσκονται εκτός του ελέγχου των Χούθι.

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