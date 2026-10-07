Λιβύη: Εκτός προεδρίας της Βουλής ο Αγκίλα Σάλεχ μετά από 12 χρόνια

Ο Αγκίλα Σάλεχ απομακρύνθηκε από την προεδρία του λιβυκού κοινοβουλίου, την οποία κατείχε από το 2014, με τον Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι να εκλέγεται στη θέση του. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να σηματοδοτήσει αλλαγές στις πολιτικές ισορροπίες στην ανατολική Λιβύη, καθώς ο Σάλεχ θεωρούνταν σύμμαχος του Χαλίφα Χαφτάρ και η απομάκρυνσή του έρχεται σε περίοδο ενίσχυσης της επιρροής των γιων του Χαφτάρ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αγκίλα Σάλεχ απομακρύνθηκε από την προεδρία του λιβυκού κοινοβουλίου, την οποία κατείχε από το 2014. Τη θέση του κατέλαβε ο Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι.
  • Η απομάκρυνσή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γιοί του Χαφτάρ ενισχύουν την επιρροή τους στην ανατολική πλευρά της χώρας. Ο Σάλεχ είχε βρεθεί αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κοινοβουλίου.
  • Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αμερικανική πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη. Ο Σαντάμ Χαφτάρ εμφανίζεται πιο θετικός σε αυτή, σε αντίθεση με τον Αγκίλα Σάλεχ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Αγκίλα Σάλεχ απομακρύνθηκε από την προεδρία του λιβυκού κοινοβουλίου, την οποία κατείχε από το 2014, σε μια εξέλιξη που, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να σηματοδοτεί αλλαγές στις πολιτικές ισορροπίες στην ανατολική Λιβύη.

Τα μέλη του κοινοβουλίου εξέλεξαν στη θέση του τον Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτή από το Τομπρούκ, όπως ανακοίνωσε μέσω X εκπρόσωπος της Βουλής.

Ο 82χρονος Σάλεχ θεωρείτο επί σειρά ετών ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς συμμάχους του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος ελέγχει μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Λιβύης. Η απομάκρυνσή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γιοι του Χαφτάρ ενισχύουν την επιρροή τους στην ανατολική πλευρά της χώρας, με τον Σαντάμ Χαφτάρ να θεωρείται ο πολιτικός διάδοχος του πατέρα του.

Τους τελευταίους μήνες, ο Σάλεχ είχε βρεθεί αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, καθώς βουλευτές τον κατηγορούσαν για κατάχρηση εξουσίας και ζητούσαν την αποχώρησή του.

Ο ερευνητής του Chatham House, Ιμάντ Μπάντι, είχε εκτιμήσει ότι ο Σάλεχ αποτελούσε την πιο πρόσφατη απώλεια στην προσπάθεια του Σαντάμ Χαφτάρ να ενισχύσει τον έλεγχό του στην ανατολική Λιβύη και να αποκτήσει μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο.

Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αμερικανική πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη, με στόχο την ενοποίηση των διαιρεμένων κρατικών θεσμών.

Η χώρα παραμένει πολιτικά διχασμένη από την ανατροπή και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, με δύο αντίπαλα κέντρα εξουσίας: την κυβέρνηση που εδρεύει στην Τρίπολη και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, και τις δυνάμεις που ελέγχουν την ανατολική Λιβύη και στηρίζονται στον Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο Σαντάμ Χαφτάρ εμφανίζεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πιο θετικός στην αμερικανική πρωτοβουλία, ενώ ο Αγκίλα Σάλεχ είχε υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στη συγκεκριμένη διαδικασία.

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