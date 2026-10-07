Λιβύη: Εκτός προεδρίας της Βουλής ο Αγκίλα Σάλεχ μετά από 12 χρόνια

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Ο Αγκίλα Σάλεχ απομακρύνθηκε από την προεδρία του λιβυκού κοινοβουλίου, την οποία κατείχε από το 2014, σε μια εξέλιξη που, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να σηματοδοτεί αλλαγές στις πολιτικές ισορροπίες στην ανατολική Λιβύη.

Τα μέλη του κοινοβουλίου εξέλεξαν στη θέση του τον Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτή από το Τομπρούκ, όπως ανακοίνωσε μέσω X εκπρόσωπος της Βουλής.

#تصريح

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد «مصباح دومة»، وبحضور 111 نائباً ، وتم خلال الجلسة انتخاب عضو مجلس النواب السيد «الصالحين عبدالنبي» رئيسًا لمجلس النواب بالإجماع، كما تم انتخاب عضو المجلس السيد «طارق الأشتر» نائبًا أول لرئيس مجلس النواب، وعضو المجلس السيد «مصباح دومة» نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب، حيث أدى رئيس مجلس النواب ونائبيه اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

كما شهدت الجلسة انتخاب عضو مجلس النواب السيد «زايد هدية» مقررًا لمجلس النواب، وعضو المجلس السيد «محمد تامر» نائبًا لمقرر مجلس النواب، إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس النواب السادة «سليمان سويكر، محمد أمَدور، صالح فحيمة» مراقبين للمجلس ، وبذلك علقت الجلسة .

#عبدالله_بليحق

#المتحدث_الرسمي

#مجلس_النواب_الليبي رابط فيديو الجلسة بقناة مجلس النواب على اليوتيوب :

https://t.co/Bw3jmO9Jp4 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε προκήρυξη για 97 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού – Η προθεσμία — Abdullah Blihegᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ (@AbdullahBliheg) October 6, 2026

Ο 82χρονος Σάλεχ θεωρείτο επί σειρά ετών ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς συμμάχους του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος ελέγχει μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Λιβύης. Η απομάκρυνσή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γιοι του Χαφτάρ ενισχύουν την επιρροή τους στην ανατολική πλευρά της χώρας, με τον Σαντάμ Χαφτάρ να θεωρείται ο πολιτικός διάδοχος του πατέρα του.

Τους τελευταίους μήνες, ο Σάλεχ είχε βρεθεί αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, καθώς βουλευτές τον κατηγορούσαν για κατάχρηση εξουσίας και ζητούσαν την αποχώρησή του.

Ο ερευνητής του Chatham House, Ιμάντ Μπάντι, είχε εκτιμήσει ότι ο Σάλεχ αποτελούσε την πιο πρόσφατη απώλεια στην προσπάθεια του Σαντάμ Χαφτάρ να ενισχύσει τον έλεγχό του στην ανατολική Λιβύη και να αποκτήσει μεγαλύτερο πολιτικό ρόλο.

Agila Saleh appears to be the latest casualty of Saddam Haftar’s drive to centralize decision-making in eastern Libya and bulldoze his way into a political role. A grimly fitting twist that Saleh is the child devoured by the very family project he spent years legitimizing. — Emadeddin Badi (@emad_badi) October 5, 2026

Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αμερικανική πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη, με στόχο την ενοποίηση των διαιρεμένων κρατικών θεσμών.

Η χώρα παραμένει πολιτικά διχασμένη από την ανατροπή και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, με δύο αντίπαλα κέντρα εξουσίας: την κυβέρνηση που εδρεύει στην Τρίπολη και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, και τις δυνάμεις που ελέγχουν την ανατολική Λιβύη και στηρίζονται στον Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο Σαντάμ Χαφτάρ εμφανίζεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πιο θετικός στην αμερικανική πρωτοβουλία, ενώ ο Αγκίλα Σάλεχ είχε υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στη συγκεκριμένη διαδικασία.