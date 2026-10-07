Ιράκ: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση κατά αστυνομικών

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Την ευθύνη για την επίθεση εναντίον αστυνομικών στην επαρχία Κιρκούκ του βόρειου Ιράκ ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), με έναν Ιρακινό αστυνομικό να χάνει τη ζωή του και ακόμη τέσσερις να τραυματίζονται.

Η επίθεση σημειώθηκε στην επαρχία Κιρκούκ και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αποτελεί την πρώτη που αποδίδεται στο ΙΚ μετά την αποχώρηση, στις 30 Σεπτεμβρίου, των τελευταίων αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ηγηθεί διεθνούς στρατιωτικής συμμαχίας που συμμετείχε από το 2014 στις επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία.

🔴 ISIS has claimed responsibility for an attack a day earlier that killed an Iraqi federal policeman and wounded others southwest of the oil-rich city of Kirkuk Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Μιχαηλίδου για Ανακαινίζω: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αρχίζει η κατάθεση των δικαιολογητικών – Τι είπε για το Σπίτι μου ΙΙΙ 🔴 The attack was the first reported assault by ISIS militants on Iraqi security forces since US forces completed their withdrawal from Iraq on September 30 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 6, 2026

Το «χαλιφάτο» που είχε εγκαθιδρύσει η οργάνωση κατέρρευσε στο Ιράκ το 2017 και στη Συρία το 2019. Παρά την απώλεια των εδαφών που είχε υπό τον έλεγχό της, ωστόσο, πυρήνες του ΙΚ εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στις δύο χώρες, πραγματοποιώντας κατά διαστήματα επιθέσεις.

Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω μετά την έναρξη της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που κλιμακώθηκε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.