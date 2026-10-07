Ιράκ: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση κατά αστυνομικών

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον αστυνομικών στην επαρχία Κιρκούκ του βόρειου Ιράκ, όπου ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν. Αυτή η επίθεση είναι η πρώτη που αποδίδεται στην οργάνωση μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ στις 30 Σεπτεμβρίου, επιβαρύνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή λόγω της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

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Διεθνή Νέα

Ιράκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον αστυνομικών στην επαρχία Κιρκούκ του βόρειου Ιράκ, με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες αστυνομικούς.
  • Η επίθεση αποτελεί την πρώτη που αποδίδεται στο ΙΚ μετά την αποχώρηση, στις 30 Σεπτεμβρίου, των τελευταίων αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ.
  • Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω μετά την έναρξη της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που κλιμακώθηκε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

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Την ευθύνη για την επίθεση εναντίον αστυνομικών στην επαρχία Κιρκούκ του βόρειου Ιράκ ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), με έναν Ιρακινό αστυνομικό να χάνει τη ζωή του και ακόμη τέσσερις να τραυματίζονται.

Η επίθεση σημειώθηκε στην επαρχία Κιρκούκ και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αποτελεί την πρώτη που αποδίδεται στο ΙΚ μετά την αποχώρηση, στις 30 Σεπτεμβρίου, των τελευταίων αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ηγηθεί διεθνούς στρατιωτικής συμμαχίας που συμμετείχε από το 2014 στις επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία.

Το «χαλιφάτο» που είχε εγκαθιδρύσει η οργάνωση κατέρρευσε στο Ιράκ το 2017 και στη Συρία το 2019. Παρά την απώλεια των εδαφών που είχε υπό τον έλεγχό της, ωστόσο, πυρήνες του ΙΚ εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στις δύο χώρες, πραγματοποιώντας κατά διαστήματα επιθέσεις.

Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ έχει επιβαρυνθεί περαιτέρω μετά την έναρξη της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που κλιμακώθηκε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

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