Δυτική Όχθη: Τραυματίστηκε φωτορεπόρτερ του AFP σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων

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Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης που δέχθηκε από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο 58χρονος Παλαιστίνιος φωτογράφος, Τζααφάρ Αστίγε, τραυματίστηκε στο κεφάλι και το στήθος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο στη Ναμπλούς. Σύμφωνα με τον γιο του, Ζάιν Τζααφάρ, οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κατάγματα, ωστόσο ο φωτογράφος θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο Αστίγε βρισκόταν μαζί με τον επικεφαλής φωτογράφο του AFP για το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, Τζον Βέσελς, κοντά στην περιοχή Άκραμπα, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, για την κάλυψη της έναρξης της ετήσιας συγκομιδής της ελιάς.

Σύμφωνα με την περιγραφή του AFP, οι δύο δημοσιογράφοι έγιναν μάρτυρες της σύλληψης ενός Παλαιστίνιου από Ισραηλινό στρατιώτη, όταν ένα όχημα πλησίασε στην περιοχή και ένας από τους επιβαίνοντες άνοιξε πυρ προς την κατεύθυνση των δημοσιογράφων και των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στο σημείο.

Armed Israeli settlers on Tuesday beat an AFP photographer, leaving him requiring hospital treatment, as he covered ongoing violence by settlers against West Bank olive farmers. https://t.co/vJi0VZwEzI https://t.co/TjiRExaYQ1 — AFP News Agency (@AFP) October 6, 2026

Λίγο αργότερα, ομάδα ανδρών φέρεται να κινήθηκε προς το μέρος των δημοσιογράφων πυροβολώντας. Καθώς ο Αστίγε προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο όχημα του AFP, δύο άνδρες φέρεται να τον ακινητοποίησαν και να τον χτύπησαν με τη λαβή όπλου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με το AFP, του αφαίρεσαν και τη φωτογραφική μηχανή.

Ο Τζον Βέσελς δήλωσε ότι δέχθηκε επίσης επίθεση από έναν άνδρα. «Τον άκουγα να ουρλιάζει», ανέφερε, περιγράφοντας την επίθεση στον συνάδελφό του.

Israeli settlers beat an AFP photographer and fire guns in the direction of him and a colleague as they cover ongoing violence by settlers against West Bank olive farmers. https://t.co/pSJbuSqU43 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 6, 2026

Ο διευθυντής Ειδήσεων του AFP, Φιλ Σετουίντ, καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε τη διενέργεια «ενδελεχούς έρευνας». Όπως ανέφερε, πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό βίας σε βάρος δημοσιογράφων που καλύπτουν τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη.

Το AFP ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον ισραηλινό στρατό ζητώντας σχόλιο για το περιστατικό.

Israeli settlers hospitalise veteran AFP photojournalist covering West Bank. https://t.co/LqstSdGltd — The New Arab (@The_NewArab) October 6, 2026

Αντιδράσεις από την Ένωση Ξένου Τύπου

Τη «βαθιά ανησυχία» της εξέφρασε και η Ένωση Ξένου Τύπου (FPA), η οποία εκπροσωπεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη.

Η FPA κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και, ειδικότερα, γιατί οι στρατιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή δεν παρενέβησαν κατά την επίθεση, παρά το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι ήταν, σύμφωνα με την ένωση, σαφώς αναγνωρίσιμοι.

Η Ένωση Ξένου Τύπου χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα εκφοβισμού δημοσιογράφων και παρεμπόδισης της δημοσιογραφικής κάλυψης στη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα συνεχίσουν να καλύπτουν τις εξελίξεις στην περιοχή.