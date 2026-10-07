Δυτική Όχθη: Τραυματίστηκε φωτορεπόρτερ του AFP σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων

Ένας Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ο Τζααφάρ Αστίγε, τραυματίστηκε στο κεφάλι και το στήθος από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ κάλυπτε την ετήσια συγκομιδή της ελιάς. Το AFP και η Ένωση Ξένου Τύπου (FPA) καταδίκασαν την επίθεση, ζητώντας ενδελεχή έρευνα και εκφράζοντας ανησυχία για την παρεμπόδιση της δημοσιογραφικής κάλυψης.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Δυτική Όχθη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης που δέχθηκε από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
  • Ο 58χρονος Παλαιστίνιος φωτογράφος, Τζααφάρ Αστίγε, τραυματίστηκε στο κεφάλι και το στήθος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο στη Ναμπλούς, ενώ βρισκόταν στην περιοχή για την κάλυψη της ετήσιας συγκομιδής της ελιάς.
  • Το AFP καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε «ενδελεχή έρευνα», ενώ η Ένωση Ξένου Τύπου εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» της, καλώντας τις ισραηλινές αρχές να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης που δέχθηκε από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο 58χρονος Παλαιστίνιος φωτογράφος, Τζααφάρ Αστίγε, τραυματίστηκε στο κεφάλι και το στήθος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο στη Ναμπλούς. Σύμφωνα με τον γιο του, Ζάιν Τζααφάρ, οι ακτινογραφίες δεν έδειξαν κατάγματα, ωστόσο ο φωτογράφος θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο Αστίγε βρισκόταν μαζί με τον επικεφαλής φωτογράφο του AFP για το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, Τζον Βέσελς, κοντά στην περιοχή Άκραμπα, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, για την κάλυψη της έναρξης της ετήσιας συγκομιδής της ελιάς.

Σύμφωνα με την περιγραφή του AFP, οι δύο δημοσιογράφοι έγιναν μάρτυρες της σύλληψης ενός Παλαιστίνιου από Ισραηλινό στρατιώτη, όταν ένα όχημα πλησίασε στην περιοχή και ένας από τους επιβαίνοντες άνοιξε πυρ προς την κατεύθυνση των δημοσιογράφων και των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στο σημείο.

Λίγο αργότερα, ομάδα ανδρών φέρεται να κινήθηκε προς το μέρος των δημοσιογράφων πυροβολώντας. Καθώς ο Αστίγε προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο όχημα του AFP, δύο άνδρες φέρεται να τον ακινητοποίησαν και να τον χτύπησαν με τη λαβή όπλου. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με το AFP, του αφαίρεσαν και τη φωτογραφική μηχανή.

Ο Τζον Βέσελς δήλωσε ότι δέχθηκε επίσης επίθεση από έναν άνδρα. «Τον άκουγα να ουρλιάζει», ανέφερε, περιγράφοντας την επίθεση στον συνάδελφό του.

Ο διευθυντής Ειδήσεων του AFP, Φιλ Σετουίντ, καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε τη διενέργεια «ενδελεχούς έρευνας». Όπως ανέφερε, πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό βίας σε βάρος δημοσιογράφων που καλύπτουν τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη.

Το AFP ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον ισραηλινό στρατό ζητώντας σχόλιο για το περιστατικό.

Αντιδράσεις από την Ένωση Ξένου Τύπου

Τη «βαθιά ανησυχία» της εξέφρασε και η Ένωση Ξένου Τύπου (FPA), η οποία εκπροσωπεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη.

Η FPA κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και, ειδικότερα, γιατί οι στρατιώτες που βρίσκονταν στην περιοχή δεν παρενέβησαν κατά την επίθεση, παρά το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι ήταν, σύμφωνα με την ένωση, σαφώς αναγνωρίσιμοι.

Η Ένωση Ξένου Τύπου χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα εκφοβισμού δημοσιογράφων και παρεμπόδισης της δημοσιογραφικής κάλυψης στη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα συνεχίσουν να καλύπτουν τις εξελίξεις στην περιοχή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ