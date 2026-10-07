Πρώην πράκτορας της CIA ομολόγησε υπεξαίρεση 194 εκατ. δολαρίων – Χρυσός, μετρητά και πολυτελή ρολόγια στο σπίτι του

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Ένοχος για κατάχρηση δημόσιου χρήματος δήλωσε πρώην στέλεχος της CIA, ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε σχεδόν 194 εκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια που προορίζονταν για μυστικές επιχειρήσεις της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο 49χρονος Ντέιβιντ Ρας δήλωσε ένοχος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Αλεξάντρια της Βιρτζίνια, στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς.

Η ανακοίνωση της ποινής του έχει οριστεί για τις 28 Ιανουαρίου και αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών, χρηματικό πρόστιμο και υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που φέρεται να ιδιοποιήθηκε.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ρας, από τον Οκτώβριο του 2025 έως τη σύλληψή του τον Μάιο του 2026, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να αποκτήσει πρόσβαση σε κονδύλια που προορίζονταν για μυστικές επιχειρήσεις και να τα χρησιμοποιήσει για προσωπικές δαπάνες.

Μεταξύ άλλων, τα χρήματα φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά πολυτελών ακινήτων, ακριβών ρολογιών, ράβδων χρυσού και τουλάχιστον ενός πολυτελούς αυτοκινήτου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από εσωτερική έρευνα της CIA, την οποία ακολούθησε ενημέρωση του FBI. Κατά την έρευνα στην κατοικία του τον Μάιο, οι ομοσπονδιακές αρχές κατάσχεσαν σχεδόν 300 ράβδους χρυσού, περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και περίπου 30 πολυτελή ρολόγια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλαντς, δήλωσε ότι «οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι οφείλουν να υπηρετούν τον αμερικανικό λαό και όχι να εκμεταλλεύονται τη θέση τους για προσωπικό όφελος».

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, κατηγόρησε από την πλευρά του τον Ρας ότι καταχράστηκε τη θέση του και παραβίασε την εμπιστοσύνη που του είχε δείξει το Δημόσιο.

Ο Ρας διέθετε άδεια πρόσβασης σε άκρως απόρρητες πληροφορίες και, λόγω της θέσης του στη CIA, είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένο υλικό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατάφερε να ενταχθεί στην υπηρεσία αφού είχε προηγουμένως δώσει ψευδή στοιχεία σχετικά με τα ακαδημαϊκά του προσόντα και την υπηρεσία του στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Αναφορά σε διαρροή απόρρητων πληροφοριών

Η υπόθεση περιλαμβάνει επίσης αναφορά σε περιστατικό που αφορά διαβαθμισμένες πληροφορίες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στα τέλη του 2025 ο Ρας φέρεται να αποκάλυψε σε πράκτορα ξένης κυβέρνησης, η οποία δεν κατονομάζεται, πληροφορίες σχετικά με μυστική ανθρώπινη πηγή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο, δεν έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του Ρας, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης, με την επιβολή της ποινής του να αναμένεται τον Ιανουάριο.