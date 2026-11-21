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Το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI (GTA 6) κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, και ήδη καταγράφει ιστορικές επιδόσεις. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάπτυξης Rockstar Games και τη μητρική της, Take-Two Interactive, το νέο βιντεοπαιχνίδι συγκέντρωσε 3,79 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην παγκόσμια βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Take-Two την Παρασκευή (20/11), το GTA 6 αποτελεί πλέον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, τη μεγαλύτερη εμπορική κυκλοφορία προϊόντος ψυχαγωγίας όλων των εποχών.

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για PlayStation 5 και Xbox Series X/S, ενώ η υποδοχή από κοινό και κριτικούς έχει ξεπεράσει ακόμη και τις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Πωλήσεις 3,79 δισ. δολαρίων και 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα πριν από την κυκλοφορία

Η Rockstar ανακοίνωσε ότι το GTA 6 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 3,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την πρώτη ημέρα διάθεσής του, βάσει των εκτιμήσεων της εταιρείας έως το τέλος της 19ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είχαν πωληθεί 32,5 εκατομμύρια αντίτυπα πριν από την επίσημη κυκλοφορία, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ προπωλήσεων.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την τεράστια εμπορική δυναμική της σειράς, η οποία παραμένει μία από τις δημοφιλέστερες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.

Το Reuters αναφέρει ότι περίπου τα τρία τέταρτα των πωλήσεων μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν για το PlayStation 5, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Sensor Tower, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τις κονσόλες Xbox Series X και S.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Rockstar Games, Σαμ Χάουζερ, ευχαρίστησε τους παίκτες για την ανταπόκρισή τους, τονίζοντας ότι η εταιρεία εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας της.

Exquisitely detailed, endlessly ripe for experimentation, and uncompromisingly engineered, Grand Theft Auto 6 is the single most impressive video game I have ever played. Presented by Avengers: Doomsday https://t.co/JDQncNK7nZ — IGN (@IGN) November 18, 2026

Βαθμολογία 99 στα 100 στο Metacritic

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η υποδοχή του GTA 6 από τους κριτικούς.

Το παιχνίδι έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 99 στα 100 στο Metacritic, επίδοση που το τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, μαζί με άλλα ιστορικά αναγνωρισμένα βιντεοπαιχνίδια.

Σύμφωνα με το Reuters, οι πρώτες κριτικές επαινούν ιδιαίτερα τον ρεαλισμό, την τεχνική αρτιότητα και την πρωτοφανή λεπτομέρεια του εικονικού κόσμου που δημιούργησε η Rockstar.

Οι παίκτες μπορούν να εξερευνήσουν υποθαλάσσια ναυάγια, να παρατηρήσουν και να καταγράψουν δεκάδες είδη πουλιών, να αλληλεπιδράσουν με πλήθος δραστηριοτήτων και να αντιμετωπίσουν ένα πιο εξελιγμένο σύστημα αστυνομικής καταδίωξης.

Μία από τις λεπτομέρειες που έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι τα οχήματα μπορούν να ξεμείνουν από καύσιμα, αναγκάζοντας τους παίκτες να επισκεφθούν πρατήρια για ανεφοδιασμό.

Ο Μπράντον Νάιτινγκεϊλ, 34χρονος καθηγητής μουσικής παραγωγής από το Μάντσεστερ και επί χρόνια θαυμαστής της σειράς, δήλωσε στο Reuters ότι ο κόσμος του παιχνιδιού είναι τόσο πλούσιος, ώστε πολλές φορές προτιμά απλώς να οδηγεί και να εξερευνά το περιβάλλον αντί να ακολουθεί τις αποστολές.

Επιστροφή στη Vice City με δύο πρωταγωνιστές

Η ιστορία του GTA 6 εκτυλίσσεται στη φανταστική πολιτεία Λεονίντα, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, με επίκεντρο τη Vice City, μια εικονική εκδοχή του Μαϊάμι.

Οι δύο βασικοί χαρακτήρες είναι η Λουσία Καμίνος και ο Τζέισον Ντιβάλ, ένα ζευγάρι που εμπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Όταν μια φαινομενικά εύκολη ληστεία αποτυγχάνει, οι δύο πρωταγωνιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ευρύτερη εγκληματική συνωμοσία, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την πολιτεία.

Η παρουσία της Λουσίας ως κεντρικής πρωταγωνίστριας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη σύγχρονη ιστορία της σειράς.

Το παιχνίδι επιτρέπει στους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ των δύο χαρακτήρων και να επηρεάζουν πτυχές της σχέσης τους μέσα από τις επιλογές τους.

Η Rockstar έχει δημιουργήσει έναν εκτεταμένο ανοιχτό κόσμο, με παραλίες, πόλεις, καταστήματα, οδικά δίκτυα και πλήθος δραστηριοτήτων που επιχειρούν να αναπαραστήσουν με σατιρικό τρόπο τη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία.

🎮 ‘Grand Theft Auto VI’ launches worldwide to near-perfect reviews Gamers around the world get their first taste of ‘Grand Theft Auto VI’, as critics heap praise on one of the most anticipated video game releases ever. https://t.co/lFyDgS0mI6 — AFP News Agency (@AFP) November 20, 2026

Πόσο κοστίζει και πότε θα κυκλοφορήσει για υπολογιστές

Σύμφωνα με το CBS News, η βασική έκδοση του GTA 6 κοστίζει 79,99 δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ η Ultimate Edition διατίθεται έναντι 99,99 δολαρίων, προσφέροντας επιπλέον ψηφιακό περιεχόμενο.

Το παιχνίδι κυκλοφορεί προς το παρόν για PlayStation 5 και Xbox Series X/S.

Η Rockstar έχει ενημερώσει τους χρήστες ότι η εγκατάστασή του μπορεί να απαιτήσει έως και 212 GB αποθηκευτικού χώρου, ανάλογα με τη συσκευή.

Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Το Reuters αναφέρει ότι μια έκδοση για PC αναμένεται μέσα στο 2027, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετική επιβεβαίωση από τη Rockstar.

Αντίστοιχα, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της διαδικτυακής λειτουργίας πολλών παικτών, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μέρος της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας.

Η παραγωγή που ενδέχεται να κόστισε πάνω από 1 δισ. δολάρια

Η ανάπτυξη του GTA 6 θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών.

Η Rockstar δεν έχει αποκαλύψει το ακριβές κόστος παραγωγής, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Take-Two Interactive, Στράους Ζέλνικ, απέφυγε να αναφέρει συγκεκριμένο ποσό, επιβεβαιώνοντας πάντως ότι η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα.

Για σύγκριση, το GTA 5, που κυκλοφόρησε το 2013, έχει φτάσει σχεδόν τα 235 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, σύμφωνα με την Take-Two.

Η συνολική σειρά Grand Theft Auto πλησιάζει πλέον τα 480 εκατομμύρια αντίτυπα.

Με την κυκλοφορία του GTA 6, η Rockstar επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τα τεχνικά και εμπορικά όρια της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών, έχοντας ήδη καταγράψει ένα πρωτοφανές ξεκίνημα.