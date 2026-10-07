Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ανάρτηση από την Αθήνα: «Η συνεργασία μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ»

Ανάρτηση από την Αθήνα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, προφανώς σε κάποιο κενό που βρήκε στο ομολογουμένως «σφιχτό» του πρόγραμμα, κατά την επίσκεψή του στη χώρα μας.
Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «σταθερό και ικανό σύμμαχο του ΝΑΤΟ», υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Ουάσινγκτον.
«Είμαστε ενωμένοι στην άμυνα, την ενέργεια και τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο δεσμός ΗΠΑ–Ελλάδας είναι βαθύς και πως η διμερής συνεργασία είναι «πιο ισχυρή από ποτέ».
The U.S.-Greece Strategic Dialogue is a key milestone in our relationship that spans security, trade, shipping, energy, and culture.
From new agreements on defense cooperation to law enforcement and maritime safety, the 6th U.S.-Greece Strategic Dialogue shows our bilateral relationship continues to reach new heights.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 7, 2026