Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ανάρτηση από την Αθήνα: «Η συνεργασία μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, έκανε ανάρτηση υπογραμμίζοντας την Ελλάδα ως «σταθερό και ικανό σύμμαχο του ΝΑΤΟ». Τόνισε τους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας ότι η διμερής συνεργασία σε άμυνα, ενέργεια και δημοκρατικές αξίες είναι «πιο ισχυρή από ποτέ». Η 6η Στρατηγική Διάσκεψη ΗΠΑ-Ελλάδας αναδεικνύει την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης τους σε τομείς όπως η ασφάλεια, το εμπόριο και η ναυτιλία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, χαρακτήρισε την Ελλάδα «σταθερό και ικανό σύμμαχο του ΝΑΤΟ».
  • Υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι «είμαστε ενωμένοι στην άμυνα, την ενέργεια και τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες».
  • Ο δεσμός ΗΠΑ–Ελλάδας είναι βαθύς και η διμερής συνεργασία «πιο ισχυρή από ποτέ», με την 6η Στρατηγική Διάσκεψη να αναδεικνύει νέα ύψη στη σχέση.

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Ανάρτηση από την Αθήνα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, προφανώς σε κάποιο κενό που βρήκε στο ομολογουμένως «σφιχτό» του πρόγραμμα, κατά την επίσκεψή του στη χώρα μας.

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Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «σταθερό και ικανό σύμμαχο του ΝΑΤΟ», υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Ουάσινγκτον.

«Είμαστε ενωμένοι στην άμυνα, την ενέργεια και τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο δεσμός ΗΠΑ–Ελλάδας είναι βαθύς και πως η διμερής συνεργασία είναι «πιο ισχυρή από ποτέ».

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