Άδωνις Γεωργιάδης: «Ε, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας απλός υπουργός είμαι» – Τι είπε για το Medwatch

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην αναγεννητική ιατρική ανοίγουν νέους δρόμους για την υγεία, δημιουργούν όμως ταυτόχρονα ένα δύσκολο πεδίο για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οι καταγγελίες για θεραπείες αμφίβολης αποτελεσματικότητας, επιθετικές διαφημίσεις και κενά στην εποπτεία φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για σαφείς κανόνες και αυστηρότερους ελέγχους.

Το ζήτημα συζητήθηκε στη Βουλή, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα διεθνές πρόβλημα και όχι για ελληνική ιδιαιτερότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση επικεντρώθηκε και στο MedWatch, το ψηφιακό εργαλείο που έχει αναπτύξει το υπουργείο για τον εντοπισμό παραβάσεων και το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό, έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι έλεγχοι και το MedWatch στο επίκεντρο

Δεν είναι φαινόμενο ελληνικό το ζήτημα των διαφημίσεων της αναγεννητικής ιατρικής και των κενών ασφαλείας. Αντιθέτως, απασχολεί όλον τον κόσμο, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Βρεττού, για την εποπτεία και τον έλεγχο των ιατρείων που παρέχουν «αναγεννητικές και επεμβατικές θεραπείες, τύπου πλασμαφαίρεσης».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι ήδη επιτροπή ειδικών επιστημόνων επεξεργάζεται το πλαίσιο για την αναγεννητική ιατρική, ενώ το εργαλείο Med Watch αποδίδει σε βαθμό που ήδη το ζητούν από την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Ο υπουργός Υγείας έσπευσε να επισημάνει ότι το ζήτημα των κενών ασφαλείας στις κλινικές ευζωίας απασχολεί όλον τον κόσμο και μάλιστα πρόσφατα αποκαλύφθηκαν κενά ασφαλείας σε κλινική στη Φινλανδία, όπως είπε.

«Άρα συνέβη στην Ελλάδα ένα τραγικό γεγονός αλλά δεν χρειάζεται γι΄αυτό να πούμε ότι φταίει ο ΙΣΑ, φταίει ο Γεωργιάδης, φταίει ο άλφα ή ο βήτα. Στην πραγματικότητα είχαμε μια κυρία με τον σύζυγό της οι οποίοι αποφάσισαν να παραβιάσουν τον νόμο. Εξαπάτησαν και τους ελεγκτές. Με συγχωρείτε κύριε συνάδελφε, δεν θέλω να πέσετε από την καρέκλα που κάθεστε, αλλά στη ζωή υπάρχουν και απατεώνες. Εκεί είχαμε μια απάτη, είχαμε τη χρήση ενός ιατρικού μηχανήματος που ο κατασκευαστής του και το Προεδρικό Διάταγμα που ισχύει στην Ελλάδα, δεν επέτρεπε να βρίσκεται αυτό το μηχάνημα σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε.

«Η αποκάλυψη αυτού του χαλαρού πλαισίου όμως μας κινητροδότησε να προχωρήσουμε, ως υπουργείο Υγείας, μια σειρά ενέργειες για να καλύψουμε τα κενά, τα οποία απεδείχθη ότι στην πορεία του χρόνου είχαν δημιουργηθεί από την ταχύτατη εξέλιξη της αναγεννητικής ιατρικής», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η αντιπαράθεση για τη δημοσιοποίηση των παραβατών

Ο βουλευτής είπε ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αποκάλυψε το κενό εποπτείας, στο οποίο συνέτεινε και η απορρόφηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Ο κ. Βρεττός ανέφερε επίσης ότι αν και το ψηφιακό εργαλείο, το Med Watch, εντόπισε μεν πολλαπλές παραβάσεις σε ιδιωτικά ιατρεία, σε αδειοδοτημένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που υπόσχονται θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής, μακροβιότητας, πλασμαφαίρεσης ή άλλες επεμβατικές θεραπείες, δεν γνωρίζει ο κόσμος ποιοι εντοπίστηκαν να είναι παραβάτες, γιατί το υπουργείο δεν σπεύδει να τις δημοσιοποιήσει για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία.

«Είπατε να βγάλουμε τη λίστα, δημόσια, αυτών που πιάνει το MedWatch. Την έννοια των προσωπικών δεδομένων την ξέρετε; Δηλαδή οποιοσδήποτε είναι ύποπτος σε μια πλατφόρμα που έχει παραβιάσει κάποιο κώδικα δεοντολογίας να βγει στη δημοσιότητα; Και αν μετά πάει ο έλεγχος και βγει ότι είναι σωστός; Ποιος θα τον αποζημιώσει; Εσείς; Εσείς θα του πληρώσετε την αποζημίωση;», είπε ο υπουργός Υγείας.

«Εσείς το κάνατε ήδη», σχολίασε ο βουλευτής.

«Δεν το έκανα καθόλου. Το έκανα μόνο για πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως είναι η κυρία Καρυστιανού και ο κ. Πατούλης», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Γιατί και εγώ και εσείς που είμαστε εκλεγμένοι δεν κρινόμαστε με τα ίδια μέτρα με τους απλούς πολίτες. Αυτή είναι η διαφορά», τόνισε.

Το Med Watch και η απάντηση για το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας

Το Med Watch, το οποίο μετά όσων αποκαλύφθηκαν το φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ, είπε επίσης ο υπουργός Υγείας, πλέον το ζητούν από την Ελλάδα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί καμία άλλη χώρα δεν το είχε φτιάξει μέχρι σήμερα και γιατί το πρόβλημα, με τις διαφημίσεις της αναγεννητικής ιατρικής, δεν είναι ελληνικό αλλά παγκόσμιο.

«Άρα γιατί λοιπόν κατηγορείτε το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας κι εμένα; Γιατί δεν έλυσα γρηγορότερα κάτι που δεν το έχει λύσει κανένα άλλο κράτος του κόσμου; Εεε, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος! Είμαι ένας απλός υπουργός», επεσήμανε.

Σε σχέση με το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην υπόθεση «ψευτογιατρού που έδινε ψεύτικες θεραπείες βλαστοκυττάρων, από το 2016 μέχρι το 2019, με συνέπεια τον θάνατο πέντε ανθρώπων».

«Πού ήταν το τόσο πετυχημένο Σώμα των Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας, για τον πιάσει κύριε; Τώρα το μάθατε όλοι ότι για όλα φταίει η μεταφορά του Σώματος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κατηγορήσετε την κυβέρνηση; Γιατί πεθάνανε πέντε ενώ ήταν το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας, που ήταν τόσο πετυχημένο όσο λέτε, μέσα στα δημόσια νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας;», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το Σώμα αυτό δεν καταργήθηκε αλλά πλέον λειτουργεί μέσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, «η οποία κάνει τη δουλειά της. Ελέγχους κάνει αλλά όσους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να έχεις, κάποιοι απατεώνες που υπάρχουν θα ξεφεύγουνε».