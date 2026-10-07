«Σείεται» η Κάσος: Έγιναν 8 σεισμικές δονήσεις μέσα σε λίγες ώρες – Δεν υπήρξαν ζημιές

Οκτώ σεισμικές δονήσεις, μεγέθους από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ, καταγράφηκαν στην περιοχή της Κάσου, από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η ισχυρότερη δόνηση ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 02:43, ενώ οι δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές, από τους κατοίκους και δεν προκάλεσαν ζημιές ή ανησυχία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οκτώ σεισμικές δονήσεις, μεγέθους από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ, καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 σήμερα (7/10/2026) το πρωί, στην περιοχή της Κάσου.
  • Η ισχυρότερη δόνηση καταγράφηκε στις 02:43, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου, ενώ ακολούθησε μία ακόμη 3,9 Ρίχτερ.
  • Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οκτώ σεισμικές δονήσεις, μεγέθους από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ, καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 σήμερα -(7/10/2026) το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 00:05, με μέγεθος 3,1 Ρίχτερ. Η ισχυρότερη καταγράφηκε στις 02:43, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Επτά λεπτά αργότερα, ακολούθησε δόνηση 3,9 Ρίχτερ, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων, δυτικά του νησιού.

Ακολούθησαν τέσσερις ασθενέστερες δονήσεις, μεγέθους 2,4 έως 2,7 Ρίχτερ. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 10:27, με μέγεθος 3,2 Ρίχτερ και επίκεντρο 22 χιλιόμετρα, δυτικά νοτιοδυτικά της Κάσου.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία.

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