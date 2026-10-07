Επικό βίντεο: Διαρρήκτης κρυβόταν στην οροφή πολυκαταστήματος – Επεσε στο κενό μπροστά στους αστυνομικούς

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Ένα περιστατικό που θυμίζει σκηνή από ταινία δράσης -ή κωμωδία- εκτυλίχθηκε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, όταν ένας ημίγυμνος άνδρας εντοπίστηκε να έρπεται μανιωδώς μέσα στην ψευδοροφή ενός πολυκαταστήματος Macy’s.

Το επεισόδιο, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, κατέληξε στην επεισοδιακή πτώση του και στη σύλληψή του από τις αρχές, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διαρκήσαν περισσότερο από μία ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό κέντρο Vancouver Mall, όταν οι εργαζόμενοι στο κατάστημα Macy’s είδαν έκπληκτοι έναν άνδρα να κινείται πάνω από τα κεφάλια τους, σπάζοντας πλάκες της οροφής και προκαλώντας φθορές σε φωτιστικά, καλωδιώσεις και άλλες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της καταδίωξής του μέσα στους αεραγωγούς.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία της πόλης Βανκούβερ.

Για λόγους ασφαλείας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην άμεση εκκένωση του δευτέρου ορόφου του πολυκαταστήματος, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι προσπάθειες να πειστεί ο «εισβολέας» να κατέβει.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο KATU, οι αστυνομικοί τοποθέτησαν μια σκάλα που οδηγούσε στον χώρο της οροφής, ενώ τοποθέτησαν από κάτω ένα στρώμα για την περίπτωση που ο άνδρας έπεφτε μέσα από τα σπασμένα πάνελ.

Ωστόσο, ο δράστης αγνόησε τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αστυνομικών να παραδοθεί και συνέχισε να προκαλεί ζημιές από ψηλά.

Η επεισοδιακή πτώση και η σύλληψη

Έπειτα από περισσότερο από μία ώρα άκαρπων διαπραγματεύσεων, ο άνδρας, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο Γκάμπριελ Χιντέο, αποφάσισε τελικά να πατήσει στη σκάλα. Ωστόσο, άλλαξε αμέσως γνώμη και προσπάθησε να σκαρφαλώσει ξανά πίσω στην οροφή.

Για να εμποδίσουν την διαφυγή του προς τα πάνω, οι αστυνομικοί τράβηξαν τη σκάλα. Αποτέλεσμα ήταν ο Χιντέο να πέσει δραματικά στο κενό, προσκρούοντας -όπως φαίνεται στο βίντεο- στη σκάλα προτού προσγειωθεί απότομα πάνω στο στρώμα.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Αστυνομική Διεύθυνση του Βανκούβερ σχολίασε το συμβάν με δόση χιούμορ: «Προσγειώθηκε στο στρώμα, σηκώθηκε και προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας. Αυτό δεν πήγε και τόσο καλά».

You know it’s going to be an interesting shift when a suspect is crawling in the ceiling at a department store… 👀🙃 Last Wednesday, VPD officers responded to the Vancouver Mall after employees reported a man crawling around in the ceiling and breaking through ceiling tiles. Officers gave him multiple commands to come down, but he kept moving through the ceiling, breaking more tiles and damaging lights, wiring and other fixtures. The second floor was evacuated while officers and firefighters tried to get him down. A ladder was placed in the ceiling, and a mattress was put underneath him in case he fell. After more than an hour of trying to talk him into coming down, he finally stepped onto the ladder. He then tried to climb back into the ceiling, so officers pulled the ladder away to keep him from going back up. He landed on the mattress, got up and tried to run. That didn’t work out so well. 🚔 The suspect, Gabriel Hideo, was taken into custody and later booked for: 🔹 Malicious Mischief in the First Degree

🔹 Burglary in the First Degree

🔹 Felony warrant Great teamwork once again! 👏💪 For an accessible, audio-described version of this video, visit: https://t.co/NU70Gf7Q4s #vanpoliceusa #bodycam #vancouver #police #cops — Vancouver Police USA (@VancouverPDUSA) October 6, 2026



Όπως καταγράφηκε στην κάμερα, ο Χιντέο προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας μακριά από την ομάδα των αστυνομικών. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον ημίγυμνο άνδρα και να του φορέσουν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Γκάμπριελ Χιντέο μεταφέρθηκε και κρατείται φυλακές της κομητείας Κλαρκ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.