Επικό βίντεο: Διαρρήκτης κρυβόταν στην οροφή πολυκαταστήματος – Επεσε στο κενό μπροστά στους αστυνομικούς

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, όταν ένας ημίγυμνος άνδρας εντοπίστηκε να κινείται μέσα στην ψευδοροφή ενός πολυκαταστήματος Macy’s, προκαλώντας ζημιές. Έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, ο άνδρας, ονόματι Γκάμπριελ Χιντέο, έπεσε δραματικά από την οροφή και συνελήφθη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ πολυκατάστημα ληστής
Πηγή: Vancouver Police Department
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα περιστατικό που θυμίζει σκηνή από ταινία εκτυλίχθηκε σε πολυκατάστημα των ΗΠΑ, όταν ένας ημίγυμνος άνδρας εντοπίστηκε να έρπεται μανιωδώς στην ψευδοροφή.
  • Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην άμεση εκκένωση του ορόφου και προσπάθησαν για περισσότερο από μία ώρα να πείσουν τον «εισβολέα» να κατέβει.
  • Έπειτα από άκαρπες διαπραγματεύσεις, ο δράστης έπεσε δραματικά στο κενό μπροστά στους αστυνομικούς και συνελήφθη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

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Ένα περιστατικό που θυμίζει σκηνή από ταινία δράσης -ή κωμωδία- εκτυλίχθηκε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ, όταν ένας ημίγυμνος άνδρας εντοπίστηκε να έρπεται μανιωδώς μέσα στην ψευδοροφή ενός πολυκαταστήματος Macy’s.

Το επεισόδιο, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, κατέληξε στην επεισοδιακή πτώση του και στη σύλληψή του από τις αρχές, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διαρκήσαν περισσότερο από μία ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό κέντρο Vancouver Mall, όταν οι εργαζόμενοι στο κατάστημα Macy’s είδαν έκπληκτοι έναν άνδρα να κινείται πάνω από τα κεφάλια τους, σπάζοντας πλάκες της οροφής και προκαλώντας φθορές σε φωτιστικά, καλωδιώσεις και άλλες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της καταδίωξής του μέσα στους αεραγωγούς.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία της πόλης Βανκούβερ.

Για λόγους ασφαλείας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην άμεση εκκένωση του δευτέρου ορόφου του πολυκαταστήματος, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι προσπάθειες να πειστεί ο «εισβολέας» να κατέβει.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο KATU, οι αστυνομικοί τοποθέτησαν μια σκάλα που οδηγούσε στον χώρο της οροφής, ενώ τοποθέτησαν από κάτω ένα στρώμα για την περίπτωση που ο άνδρας έπεφτε μέσα από τα σπασμένα πάνελ.

Ωστόσο, ο δράστης αγνόησε τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αστυνομικών να παραδοθεί και συνέχισε να προκαλεί ζημιές από ψηλά.

Η επεισοδιακή πτώση και η σύλληψη

Έπειτα από περισσότερο από μία ώρα άκαρπων διαπραγματεύσεων, ο άνδρας, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο Γκάμπριελ Χιντέο, αποφάσισε τελικά να πατήσει στη σκάλα. Ωστόσο, άλλαξε αμέσως γνώμη και προσπάθησε να σκαρφαλώσει ξανά πίσω στην οροφή.

Για να εμποδίσουν την διαφυγή του προς τα πάνω, οι αστυνομικοί τράβηξαν τη σκάλα. Αποτέλεσμα ήταν ο Χιντέο να πέσει δραματικά στο κενό, προσκρούοντας -όπως φαίνεται στο βίντεο- στη σκάλα προτού προσγειωθεί απότομα πάνω στο στρώμα.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Αστυνομική Διεύθυνση του Βανκούβερ σχολίασε το συμβάν με δόση χιούμορ: «Προσγειώθηκε στο στρώμα, σηκώθηκε και προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας. Αυτό δεν πήγε και τόσο καλά».


Όπως καταγράφηκε στην κάμερα, ο Χιντέο προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας μακριά από την ομάδα των αστυνομικών. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον ημίγυμνο άνδρα και να του φορέσουν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Γκάμπριελ Χιντέο μεταφέρθηκε και κρατείται φυλακές της κομητείας Κλαρκ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

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