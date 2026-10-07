e-ΕΦΚΑ: Έρχεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες – Όλες οι λεπτομέρειες

Από τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026 θα ενεργοποιηθεί το νέο υποσύστημα ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Φορέα.
Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να απαιτείται η αποστολή e-mail σε διαφορετικά σημεία επικοινωνίας ή η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες.
Με την υποβολή του αιτήματος, αυτό δρομολογείται αυτοματοποιημένα στην αρμόδια υπηρεσιακή δομή, προκειμένου να εξεταστεί και να απαντηθεί από την υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα.
Η νέα λειτουργία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την ταχύτερη διαχείριση των αιτημάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών εξ αποστάσεως, χωρίς περιττές μετακινήσεις.