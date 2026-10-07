Βελόπουλος: Αστάθμητος παράγοντας για την κυβέρνηση η τιμή του πετρελαίου – Πιθανή η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες

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Ο Κυριάκος Βελόπουλος, έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, εκτιμώντας ότι νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων, θα μπορούσε να γίνει η διελκυστίνδα των πολιτικών εξελίξεων.

Παράλληλα, παρουσίασε τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης για τη φορολογία, τη στεγαστική κρίση, τις οφειλές και τη στήριξη των αλιέων. Στα εθνικά ζητήματα, αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ τόνισε ότι στόχος του κόμματος είναι η διεκδίκηση της διακυβέρνησης στις επόμενες εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων πολιτικών εξελίξεων, συνδέοντάς το με τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Συγκεκριμένα εξέφρασε την εκτίμηση, ότι οι εξελίξεις στις τιμές των καυσίμων ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικές ανατροπές, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι ο «αστάθμητος παράγοντας» για την κυβέρνηση είναι η τιμή του πετρελαίου και εκτίμησε ότι, εάν οι τιμές των καυσίμων φτάσουν στα 2,5, στα 2,8 ή ακόμη και στα 3 ευρώ το λίτρο, καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν θα μπορέσει εύκολα να αντέξει την πίεση.

«Οι εκλογές δεν γίνονται επειδή τις θέλει ένας πρωθυπουργός. Κανένας πρωθυπουργός δεν θέλει εκλογές πριν ολοκληρώσει την τετραετία», ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θεωρεί πιθανή την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Πρόταση για οριζόντιο φόρο 15%

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, παρουσίασε την πρόταση του κόμματός του, για την καθιέρωση οριζόντιου φορολογικού συντελεστή 15%.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη καταρτιστεί νομοσχέδιο 230 σελίδων, μαζί με την αιτιολογική του έκθεση, το οποίο θα αποτελέσει την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της Ελληνικής Λύσης, εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι σύμφωνα με την επεξεργασία που έχει γίνει από την οικονομική ομάδα του κόμματος του, η εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή, θα μπορούσε να αποφέρει περισσότερα κρατικά έσοδα από το σημερινό φορολογικό σύστημα.

«Δεν κάνουμε στείρα αντιπολίτευση. Μιλάμε πάντοτε με συγκεκριμένες προτάσεις», σημείωσε.

«Πηγαίνουμε στις εκλογές για να κυβερνήσουμε»

Ερωτηθείς για τον στόχο της Ελληνικής Λύσης στις επόμενες εκλογές και το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι το κόμμα του, διεκδικεί την πρώτη θέση και την εντολή διακυβέρνησης.

«Πηγαίνουμε στις εκλογές για να κυβερνήσουμε. Εάν ο κόσμος επιλέξει την Ελληνική Λύση ως πρώτο κόμμα, είμαστε βέβαιοι ότι με το πρόγραμμά μας μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα και να δώσουμε χαμόγελο στους Έλληνες», ανέφερε.

Απέφυγε να απαντήσει σε υποθετικά σενάρια συνεργασιών, τονίζοντας ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους στις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες, υποστηρίζοντας «ότι οι πολιτικές τους δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από εκείνες της κυβέρνησης».

Οι προτάσεις για το στεγαστικό και την ακρίβεια

Για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, πρότεινε την επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, υποστηρίζοντας, ότι μέσω του συγκεκριμένου φορέα είχαν αποκτήσει στο παρελθόν κατοικία περίπου 200.000 πολίτες.

Πρότεινε επίσης τη δημιουργία κρατικών παντοπωλείων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, με περίπου 100 βασικά είδη διατροφής, όπως όσπρια και άλλα προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη παρέμβαση θα μπορούσε να προστατεύσει τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά από την αισχροκέρδεια και να τους εξασφαλίσει πρόσβαση σε φθηνότερα βασικά αγαθά.

Τι είπε για τις 120 δόσεις

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι η Ελληνική Λύση θα ψηφίσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παλαιότερη πρόταση του κόμματός του.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι το μέτρο δεν θα επιτύχει εάν δεν συνοδευτεί από μείωση ή διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων.

«Το πρόβλημα δεν είναι αν οι δόσεις θα είναι 120 ή 160. Το πρόβλημα είναι οι προσαυξήσεις», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι το επιτόκιο καθιστά τη ρύθμιση δυσβάσταχτη για πολλούς οφειλέτες.

Πρότεινε παράλληλα να δοθούν φορολογικά κίνητρα και εκπτώσεις στους συνεπείς φορολογουμένους, ώστε, όπως είπε, να μην αδικούνται σε σχέση με όσους έχουν συσσωρεύσει οφειλές.

Οι αναφορές στους Έλληνες αλιείς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στα προβλήματα του κλάδου της αλιείας, μετά από συνάντηση που είχε με ψαράδες στον Πειραιά.

Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 500 εκατ. ευρώ για την ελληνική αλιεία μέρος των χρημάτων διοχετεύτηκε σε άλλες δραστηριότητες, την ώρα που οι αλιείς ζητούν ενίσχυση περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Έλληνες ψαράδες βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση έναντι των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι λαμβάνουν επιδοτήσεις ανά κιλό παραγωγής, φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και ευνοϊκή χρηματοδότηση για την αντικατάσταση των σκαφών τους.

«Καταστρέφουμε τους αλιείς, καταστρέφουμε τα πάντα. Δεν γίνεται έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

«Να καταγγελθεί η Συμφωνία των Πρεσπών»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε και σε περιστατικό κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ μεταξύ του Ηρακλή και ομάδας από τη Βόρεια Μακεδονία, κάνοντας λόγο για χρήση συμβόλων και συνθημάτων που, κατά την άποψή του, παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ζήτησε την παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών και επανέλαβε τη θέση του, υπέρ της καταγγελίας της Συμφωνίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα σχολικά εγχειρίδια της γειτονικής χώρας και ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας να ασχοληθεί εντονότερα με το ζήτημα.

Η ενεργειακή κρίση και το ενδεχόμενο εκλογών

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, επανέλαβε την εκτίμησή του ότι το ενεργειακό κόστος μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τις πολιτικές εξελίξεις.

«Ο αστάθμητος παράγοντας είναι το πετρέλαιο. Εάν τα καύσιμα πάνε στα 2,5, στα 2,8 ή στα 3 ευρώ, δεν θα αντέξει καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη να παραμείνει όρθια», ανέφερε.

Άσκησε, τέλος, κριτική στην ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η προμήθεια φθηνότερων καυσίμων, θα μπορούσε να περιορίσει την επιβάρυνση των πολιτών και της βιομηχανικής παραγωγής.