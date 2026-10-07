Ψωμί: Θα αυξηθεί τελικά η τιμή του; Γιατί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στον «όρο φούρνο»-Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να αυξηθούν οι τιμές τόσο στο ψωμί στα αρτοποιεία της χώρας όσο και σε άλλα προϊόντα που διαθέτουν, καθώς ανεβαίνουν όλο και περισσότερο το ενεργειακό κόστος, τα υλικά, τα μεταφορικά κόστη κλπ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως εκτιμά στο enikonomia.gr η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ),Έλσα Κουκουμέρια για το ψωμί και άλλα προϊόντα που διαθέτουν οι φούρνοι «όπως όλα δείχνουν, θα είναι αναπόφευκτες οι αυξήσεις. Και αυτό γιατί, έχει ανέβει πάρα πολύ το μεταφορικό κόστος και αυξάνονται οι τιμές στα υλικά. Ενδεικτικά, η τιμής της ζάχαρης έχει αυξηθεί κατά 10 λεπτά».

Η ίδια συνεχίζει λέγοντας πως και η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ. «Εμείς αυτή τη στιγμή, παίρνουμε το φυσικό αέριο στην τιμή των 0,115 ευρώ από 0,04 λεπτά που ήταν το κόστος το προηγούμενο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι, η τιμή του είναι 2 φορές πάνω »υπογραμμίζει και παραθέτει ένα άλλο παράδειγμα με το ρεύμα.

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