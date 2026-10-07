Ψωμί: Θα αυξηθεί τελικά η τιμή του; Γιατί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στον «όρο φούρνο»-Όλες οι νεότερες πληροφορίες

Οι τιμές του ψωμιού και άλλων προϊόντων αρτοποιίας αναμένεται να αυξηθούν το επόμενο διάστημα, καθώς ανεβαίνουν το ενεργειακό κόστος, τα υλικά και τα μεταφορικά κόστη εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), Έλσα Κουκουμέρια, εκτιμά ότι οι αυξήσεις είναι αναπόφευκτες, φέρνοντας ως παραδείγματα την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και της ζάχαρης.

EN
Γράφει η
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οικονομία

ψωμί
Πηγή ΦΩΤΟ https://unsplash.com/
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να αυξηθούν οι τιμές στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα των αρτοποιείων, λόγω της ανόδου στο ενεργειακό κόστος, στα υλικά και στα μεταφορικά κόστη .
  • Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), Έλσα Κουκουμέρια, εκτιμά ότι «θα είναι αναπόφευκτες οι αυξήσεις» λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους και των τιμών στα υλικά.
  • Η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ, με την κ. Κουκουμέρια να τονίζει πως «η τιμή του είναι 2 φορές πάνω» σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να αυξηθούν οι τιμές τόσο στο ψωμί στα αρτοποιεία της χώρας όσο και σε άλλα προϊόντα που διαθέτουν, καθώς ανεβαίνουν όλο και περισσότερο το ενεργειακό κόστος, τα υλικά, τα μεταφορικά κόστη κλπ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Της Κατερίνας Φεσσά                     

Όπως εκτιμά στο enikonomia.gr η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ),Έλσα Κουκουμέρια  για το ψωμί και άλλα προϊόντα που διαθέτουν οι φούρνοι «όπως όλα δείχνουν, θα είναι αναπόφευκτες οι αυξήσεις. Και αυτό γιατί, έχει ανέβει πάρα πολύ το μεταφορικό κόστος και αυξάνονται οι τιμές στα υλικά. Ενδεικτικά, η τιμής της ζάχαρης έχει αυξηθεί κατά 10 λεπτά».

Η ίδια συνεχίζει λέγοντας πως και η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ. «Εμείς αυτή τη στιγμή, παίρνουμε το φυσικό αέριο στην τιμή των 0,115 ευρώ από 0,04 λεπτά που ήταν το κόστος το προηγούμενο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι, η τιμή του είναι 2 φορές πάνω »υπογραμμίζει και παραθέτει ένα άλλο παράδειγμα με το ρεύμα.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ