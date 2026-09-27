Βελόπουλος για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Φοβάται ή μήπως έχει συμφωνήσει κάτι άλλο, τύπου “Πρέσπες Αιγαίου”»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ασκεί έντονη κριτική στις ενεργειακές επιλογές της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος. Υποστηρίζει ότι η «ανεύθυνη πολιτική» στο θέμα της ενέργειας, οδηγεί τη χώρα σε «γκρεμό και καταστροφή», αναφερόμενος σε συγκεκριμένες επιλογές, όπως η έλλειψη εξορύξεων και ο πόλεμος με τη Ρωσία. Τονίζει ότι αυτή η «καταστροφική πολιτική» ακολουθείται από πολιτικούς, που επιδιώκουν τη φτωχοποίηση των Ελλήνων, σε αντίθεση με την ενεργειακή πολιτική της Ελληνικής Λύσης.

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Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ασκεί έντονη κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης και συνολικά του πολιτικού συστήματος, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την ενεργειακή στρατηγική που εφαρμόζεται.
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι «Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή», επικρίνοντας την έλλειψη εξορύξεων, το κλείσιμο λιγνιτών και τον «πόλεμο με τη Ρωσία».
  • Επιπλέον, τονίζει ότι «τέτοιου τύπου καταστροφική «πολιτική» … ακολουθείται μόνο από πολιτικούς που μισούν τους Έλληνες και θέλουν να τους φτωχοποιήσουν».

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Κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του έναντι της Τουρκίας, ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

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Συγκεκριμένα, υποστηρίζει σε σημερινή δήλωσή του: «Οι αναρτήσεις και τα λόγια του πρωθυπουργού, πραγματικά κούρασαν. Αφού η Ελλάδα είναι με το Διεθνές Δίκαιο, γιατί δεν επεκτείνει την Αιγιαλίτιδα Ζώνη στα 12νμ και δεν ανακηρύσσει ΑΟΖ ώστε να τελειώσουμε οριστικά με τους Τούρκους; Φοβάται ή μήπως έχει συμφωνήσει κάτι άλλο, τύπου ‘Πρέσπες Αιγαίου’»;

«Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή»

Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομία, το κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή ασφάλεια μιας χώρας. Με αφορμή τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ασκεί έντονη κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης και συνολικά του πολιτικού συστήματος, εκφράζοντας τη διαφωνία του, με την ενεργειακή στρατηγική που εφαρμόζεται.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι:

«Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή. Καμία εξόρυξη, κλείσιμο λιγνιτών, καταστροφή μηχανημάτων, ανεμογεννήτριες χωρίς μπαταρίες και πόλεμος με τη Ρωσία (από την οποία παίρναμε φθηνό φυσικό αέριο) συνιστούν μια επικίνδυνη πολιτική που ασκούν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωσή του και προσθέτει:

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«Τέτοιου τύπου καταστροφική «πολιτική» όμως, ακολουθείται μόνο από πολιτικούς που μισούν τους Έλληνες και θέλουν να τους φτωχοποιήσουν, ήτοι πολιτική ακριβώς αντίθετη από την ενεργειακή πολιτική της Ελληνικής Λύσης».

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