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OAKA μετά τη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση: «Όταν τα φώτα σβήνουν, η δουλειά συνεχίζεται» – Σε λίγες ώρες καθαρίστηκαν 1.100 στρέμματα

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε, με τους υπεύθυνους του Ολυμπιακού Συγκροτήματος να προχωρούν άμεσα στον καθαρισμό και την αποκατάσταση των 1.100 στρεμμάτων του χώρου. Σε λιγότερο από 12 ώρες συγκεντρώθηκαν και διαχωρίστηκαν χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων, με σημαντικό μέρος να οδηγείται στην ανακύκλωση, αναδεικνύοντας την περιβαλλοντική ευθύνη και την αδιάκοπη προσπάθεια των εργαζομένων.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά τη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση καθαρισμού. Σε λιγότερο από 12 ώρες, χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων συγκεντρώθηκαν από τα 1.100 στρέμματα του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, με μεγάλο μέρος να οδηγείται στην ανακύκλωση.
  • Η διοίκηση του ΟΑΚΑ τονίζει: «Όταν τα φώτα σβήνουν, η δουλειά συνεχίζεται», αναδεικνύοντας την προσπάθεια των εργαζομένων για την καθημερινή φροντίδα και λειτουργία του Ολυμπιακού Συγκροτήματος.
  • Εκφράζονται ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές για την οργάνωση, την ταχύτητα και την περιβαλλοντική ευθύνη, διασφαλίζοντας ότι το ΟΑΚΑ παραμένει λειτουργικό για την αθλητική οικογένεια, τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε, οι χιλιάδες θεατές αποχώρησαν, όμως για τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του Ολυμπιακού Συγκροτήματος η δουλειά συνεχίστηκε χωρίς διακοπή. Από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσης ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων, προκειμένου το ΟΑΚΑ να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην καθημερινή του λειτουργία.

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Χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων…

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΑΚΑ, σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών συγκεντρώθηκαν από το σύνολο των 1.100 στρεμμάτων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων, οι οποίοι στη συνέχεια διαχωρίστηκαν. Σημαντικό μέρος οδηγήθηκε προς ανακύκλωση, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν οργανωμένα στους προβλεπόμενους χώρους συλλογής.

Η διαδικασία της αποκατάστασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης ενός χώρου που φιλοξενεί διοργανώσεις μεγάλης κλίμακας και καλείται, μετά την ολοκλήρωσή τους, να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία.

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«Όταν τα φώτα σβήνουν, η δουλειά συνεχίζεται», είναι το μήνυμα της διοίκησης του ΟΑΚΑ, που αναδεικνύει την προσπάθεια των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι εργάζονται, πολλές φορές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για την καθημερινή φροντίδα και λειτουργία του Ολυμπιακού Συγκροτήματος.

ΟΑΚΑ ΒΙΣΣΗ

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Η διοίκηση του ΟΑΚΑ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση αποκατάστασης μετά τη συναυλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οργάνωσης, της ταχύτητας, της περιβαλλοντικής ευθύνης και του σεβασμού στον χώρο.

Για το ΟΑΚΑ, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, η εικόνα του Ολυμπιακού Συγκροτήματος δεν αφορά μόνο τις μεγάλες στιγμές που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά και τη δουλειά που πραγματοποιείται αμέσως μετά, ώστε ένας χώρος 1.100 στρεμμάτων να παραμένει λειτουργικός και διαθέσιμος για την αθλητική οικογένεια, τους πολίτες και τους επισκέπτες.

«Όταν τα φώτα σβήνουν… η δουλειά συνεχίζεται»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΑΚΑ: «Πίσω από κάθε μεγάλη γιορτή, πίσω από κάθε μεγάλο event, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που εργάζεται πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος του. Και όταν τα φώτα σβήσουν και οι χιλιάδες επισκέπτες αποχωρήσουν, τότε για όλους εμάς που έχουμε αναλάβει την ευθύνη της διαχείρισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος του ΟΑΚΑ ξεκινά μια νέα προσπάθεια: να επαναφέρουμε, στον μικρότερο δυνατό χρόνο, ολόκληρο το Συγκρότημα στην καθημερινή του λειτουργία. Σε λιγότερο από 12 ώρες, χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων συγκεντρώθηκαν από το σύνολο των 1.100 στρεμμάτων του Ολυμπιακού Συγκροτήματος. Διαχωρίστηκαν, με ένα σημαντικό μέρος να ακολουθεί τη διαδρομή της ανακύκλωσης και τα υπόλοιπα να οδηγούνται οργανωμένα στους προβλεπόμενους χώρους συλλογής. Ίσως τελικά η πραγματική αλλαγή να φαίνεται ακριβώς σε αυτές τις στιγμές. Όχι μόνο όταν τα φώτα είναι αναμμένα, αλλά κυρίως όταν τα φώτα σβήνουν. Στην οργάνωση. Στην ταχύτητα. Στον σεβασμό στον χώρο. Στην περιβαλλοντική ευθύνη. Στην καθημερινή φροντίδα. Γι’ αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στους εργαζομένους του ΟΑΚΑ, στους εξωτερικούς συνεργάτες μας και σε κάθε άνθρωπο που εργάστηκε και εργάζεται καθημερινά, πολλές φορές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για να αλλάξουμε το Ολυμπιακό μας Συγκρότημα. Αυτή είναι η οικογένεια του ΟΑΚΑ. Όλοι μαζί αλλάζουμε το Ολυμπιακό μας Συγκρότημα. Όλοι μαζί μετατρέπουμε το όραμα σε καθημερινή πράξη. Με σεβασμό στην αθλητική οικογένεια, στους πολίτες και στους επισκέπτες μας. Και, πάνω απ’ όλα, με βαθιά συναίσθηση της ευθύνης απέναντι σε εκείνους που μας εμπιστεύθηκαν τη διοίκηση, τη λειτουργία και το μέλλον αυτού του εμβληματικού χώρου. Γιατί το ΟΑΚΑ δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές που βλέπουν όλοι».

Είναι και η δουλειά που γίνεται όταν δεν βλέπει κανείς.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους».

 

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