ΣΤΑΣΥ: 35.000 θεατές μετακινήθηκαν με τον ΗΣΑΠ μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η ΣΤΑΣΥ κάλυψε επιτυχώς την αυξημένη κίνηση στη γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, μετακινώντας περίπου 35.000 θεατές μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τη διάθεση 19 συρμών, εκ των οποίων 8 επιπλέον. Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάρος δόθηκε μετά το τέλος της συναυλίας, με τη λειτουργία της γραμμής να ολοκληρώνεται στις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής, χάρη στην προσπάθεια δεκάδων εργαζομένων και την υποστήριξη των 24ωρων γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ.

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Άννα Βίσση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου 35.000 θεατές μετακινήθηκαν με τον ΗΣΑΠ (γραμμή 1) μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τη ΣΤΑΣΥ να διαθέτει 19 συρμούς, εκ των οποίων 8 επιπλέον ενισχυτικοί.
  • Η ΣΤΑΣΥ πραγματοποίησε 41 διελεύσεις συρμών από τον σταθμό «Ειρήνη» από τις 00:30 έως τις 02:30, με τη λειτουργία να ολοκληρώνεται στις 03:15, χάρη στην εργασία δεκάδων εργαζομένων.
  • Στην αποσυμφόρηση συνέβαλε και η 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ, με τη ΣΤΑΣΥ να επισημαίνει ότι «η μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά στην πράξη τον κρίσιμο ρόλο των Σταθερών Συγκοινωνιών».

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Με 19 συρμούς σε κυκλοφορία, εκ των οποίων 8 επιπλέον ενισχυτικοί, καλύφθηκε η αυξημένη κίνηση στη γραμμή 1, τόσο κατά τη σταδιακή προσέλευση των θεατών από τις 6 το απόγευμα, όσο και κατά τη μαζική αποχώρησή τους από το ΟΑΚΑ για τη συναυλία της Άννας Βίσση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

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Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάρος δόθηκε μετά το τέλος της συναυλίας, οπότε περίπου 35.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από το ΟΑΚΑ. Από τις 00:30 έως τις 02:30, με βάση τα στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, από τον σταθμό «Ειρήνη» πραγματοποιήθηκαν 41 συνολικά διελεύσεις συρμών, ενώ η λειτουργία της γραμμής ολοκληρώθηκε στις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πίσω από την αυξημένη συχνότητα των δρομολογίων βρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. Οδηγοί, σταθμάρχες, προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας, επιθεωρητές λειτουργίας, εργαζόμενοι συντήρησης και ασφάλειας δικτύου εργάστηκαν το βράδυ του Σαββάτου για την ομαλή λειτουργία της γραμμής και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

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Στην αποσυμφόρηση της μετακίνησης συνέβαλε και η 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου. Οι θεατές είχαν έτσι τη δυνατότητα να μετεπιβιβαστούν και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς τον τελικό προορισμό τους.

«Η μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά στην πράξη τον κρίσιμο ρόλο των Σταθερών Συγκοινωνιών στην εξυπηρέτηση μεγάλων διοργανώσεων και τη μαζική μετακίνηση του επιβατικού κοινού» επισημαίνει στην ενημέρωση της η ΣΤΑΣΥ.

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