Κρυονέρι: «Πάλευα για 8 λεπτά με τον λύκο, μου φάνηκε αιώνας» – Νέες δηλώσεις του δρομέα που δέχτηκε επίθεση για τις στιγμές τρόμου που βίωσε

Μια δυσάρεστη εμπειρία έζησε ένας δρομέας στο Κρυονέρι, όταν ήρθε αντιμέτωπος με έναν επιθετικό λύκο, μόλις 850 μέτρα από το σπίτι που μένει. Το θύμα της επίθεσης, κ. Θανάσης Λινάρδος, περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές αγωνίας που έζησε, το δάγκωμα που υπέστη, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν το ζώο, σε αυτή την επιθετκή συμπεριφορά.

«Εκεί που ήμουν αμέριμνος, ένιωσα ότι κάτι είχα ακούσει. Πάει, βλέπω το λύκο. Φορούσε κολάρο. Λέω, θα φύγει. Τελικά δεν έφευγε. Προσπάθησα να κάνω πίσω βήματα για να απομακρυνθώ, αλλά τελικά δεν έφυγε. Άρχισε να τρέχει πάνω μου, ήταν πολύ επιθετικός και όρμησε χωρίς καθόλου δισταγμό.

Φοβήθηκα πάρα πολύ. Προσπάθησα να κρυφτώ πίσω από ένα δέντρο και με όλη μου τη δύναμη προσπαθούσα με χέρια, πόδια, ξύλα και πέτρες να αποδεσμευτώ. Η αλήθεια είναι ότι με δάγκωσε στον γλουτό πίσω, όταν γλίστρησα και έπεσα κάτω. Πήγα να σηκωθώ και με δάγκωσε στον γλουτό δεξιά», περιγράφει ο ίδιος.

Παλεύαμε περίπου 8 λεπτά

«Πάλευα 8 λεπτά, γιατί φοράμε πάντα εμείς οι δρομείς ρολόγια που χρονομετρούν τους χρόνους μας. Εκείνη τη στιγμή με είχε πάρει ο αδελφός μου τηλέφωνο, άκουσε τις φωνές μου και τον ειδοποίησα να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αν και εμένα μου φάνηκε σαν αιώνας. Άλλη μία φορά είχα δει στη ζωή μου λύκο, πριν από 6 μήνες, αλλά μόλις τον είδα από μακριά είχε φύγει» είπε ο ίδιος.

Προστάτευε τρία λυκάκια

«Ο συγκεκριμένος λύκος, που μου επιτέθηκε φορούσε κολάρο με πομπό, άρα τον έχουν σημαδέψει για να ξέρουν πού κινείτα” τόνισε ο ίδιος.

Ερωτηθείς εάν έγινε προσπάθεια να τον βρουν, ο κ. Λινάρδος απάντησε:

«Από ό,τι με ενημέρωσαν ήταν αρσενικός και προστάτευε τρία μικρά λυκάκια που είχαν βρει και φίλοι μου δρομείς πριν από 2 μήνες περίπου. Για αυτό τον λόγο ήταν επιθετικός. Γενικά δεν κάνουν επιθέσεις. Υπάρχουν και κάτοικοι που τους ταΐζουν επειδή τους βλέπουν αδύνατους, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν χαμηλά στα σπίτια και στην πλατεία του Κρυονερίου, η οποία ήταν μόλις 850 μέτρα από το σημείο που έγινε η επίθεση, αποσαφήνισε ο άνδρας που δέχτηκε τη επίθεση.