Καλαμπάκα: Τσακώθηκε με την πεθερά και την κουνιάδα του και… συνελήφθη δύο φορές την ίδια ημέρα

Ένας 69χρονος άνδρας συνελήφθη δύο φορές την ίδια μέρα στην Καλαμπάκα, μετά από μια σειρά καταγγελιών και αντεγκλήσεων με την 82χρονη πεθερά του και την 59χρονη κουνιάδα του. Η υπόθεση ξεκίνησε από έναν καβγά για κοινόχρηστο χώρο και εξελίχθηκε σε ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι μηνύσεων και συλλήψεων που περιελάμβανε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Καλαμπάκα, 82χρονη κατήγγειλε τον 69χρονο γαμπρό της για επίθεση μετά από καβγά για κοινόχρηστο χώρο, οδηγώντας στην πρώτη του σύλληψη.
  • Ο 69χρονος πέρασε στην αντεπίθεση, μηνύοντας την πεθερά και την κουνιάδα του για εξύβριση, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των δύο γυναικών.
  • Η 59χρονη κουνιάδα κατήγγειλε εκ νέου τον 69χρονο για εξύβριση και απειλή, οδηγώντας στην δεύτερη σύλληψή του μέσα στην ίδια ημέρα.

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Μία όχι και τόσο συνηθισμένη ιστορία συνέβη στην Καλαμπάκα. Μερικές κουβέντες παραπάνω για έναν κοινόχρηστο χώρο, πήραν μάλλον ανεξέλεγκτη τροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr όλα ξεκίνησαν όταν 82χρονη κατήγγειλε τον 69χρονο γαμπρό της, υποστηρίζοντας ότι ύστερα από καβγά για κοινόχρηστο χώρο, εκείνος την χτύπησε και στη συνέχεια της έριξε νερό με λάστιχο.

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Ο 69χρονος συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος αλλά…

Λίγο αργότερα, ο ίδιος πέρασε στην… αντεπίθεση, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος της 82χρονης πεθεράς του και της 59χρονης κουνιάδας του για εξύβριση. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν επίσης ελεύθερες. Και κάπου εκεί ήρθε η νέα ανατροπή.

Η 59χρονη επέστρεψε στην Αστυνομία και κατήγγειλε εκ νέου τον 69χρονο, αυτή τη φορά για εξύβριση και απειλή, κατά τη στιγμή που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του. Αποτέλεσμα; Ο 69χρονος συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια ημέρα, σε μια υπόθεση που ξεκίνησε από έναν κοινόχρηστο χώρο και εξελίχθηκε σε  ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι μηνύσεων και συλλήψεων.

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