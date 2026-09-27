Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026, που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026, επικαιροποιείται με διαφοροποιήσεις σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Για την Κυριακή 27-09-2026 προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, καθώς και θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού 13/2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.
  • Για σήμερα Κυριακή (27-09-2026) προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς και χαλαζοπτώσεις σε Εύβοια, Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα.
  • Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026 στις 1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Συγκεκριμένα για σήμερα Κυριακή (27-09-2026) προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

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