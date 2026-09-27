Επίδομα σε συνταξιούχους: Νέος «οδηγός» για να λάβετε τα 400 ευρώ – Ερωτήσεις και απαντήσεις

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Οικονομία

συντάξεις χηρείας
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Τον μεθεπόμενο μήνα, ίσως τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί φέτος το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ καθαρά σε συνολικά 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους από περίπου 1,87 εκατ. που ήταν  πέρυσι ο αριθμός των ωφελουμένων.

Της  Κατερίνας Φεσσά

Η περίμετρος των δικαιούχων του μέτρου διευρύνεται φέτος με την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων αλλά και με ορισμένες τροποποιήσεις στο ηλικιακό όριο. Στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τη χορήγηση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

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