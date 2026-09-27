Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την τραγωδία στην Πλάκα: «Βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την τραγωδία που συνέβη στην Πλάκα, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις Αμερικανοί. Η δήλωσή της υπογραμμίζει την απώλεια και τον πόνο που προκάλεσε το γεγονός.

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Δεξίωση Αμερικανικής Πρεσβείας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών».
  • Η δήλωσή της αφορά την τραγωδία που συνέβη στην Πλάκα.
  • Η τραγωδία στην Πλάκα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια τεσσάρων Αμερικανών πολιτών.

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Βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών από την  έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τους Έλληνες διασώστες και τα στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι, όπως σημείωσε, εργάστηκαν ακούραστα στο σημείο.

«Η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων», πρόσθεσε.

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