Συναγερμός στη Βρετανία: Συλλήψεις για εκρηκτικά και εκκενώσεις κατοικιών κοντά σε αμερικανική βάση – Δείτε εικόνες από το σημείο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία για «έκτακτο περιστατικό» κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση, με άγνωστο αριθμό ατόμων να έχουν συλληφθεί και κατοικίες να έχουν εκκενωθεί στην περιοχή του Γουέλφορντ. Οι συλλήψεις σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ενώ ειδικό κλιμάκιο του στρατού βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχους.

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Διεθνή Νέα

Βρετανία- εκρηκτικά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία για «έκτακτο περιστατικό», με συλλήψεις ατόμων και εκκενώσεις κατοικιών κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση.
  • Τα άτομα τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, σε σχέση με το περιστατικό κοντά στη βάση RAF Φέρφορντ.
  • Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα και απομακρύνοντας κατοίκους.

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Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία για «έκτακτο περιστατικό». Σύμφωνα με την Telegraph, άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Γουέλφορντ, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση.

Τα συγκεκριμένα άτομα τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, σε σχέση με το περιστατικό κοντά στη βάση RAF Φέρφορντ στην κομητεία Γκλόστερσαϊρ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Βρετανία- βάση- εκρηκτικά

Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, στο Γουέλφορντ, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα.

Οι κάτοικοι απομακρύνονται και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο, σύμφωνα με την Αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ.

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