Ηράκλειο: Διαμαρτυρία κατοίκων για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών – Έκλεισαν τον δρόμο με καρέκλες – ΦΩΤΟ

Οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανατών στο Ηράκλειο βρίσκονται ξανά σε δυναμικές κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία τους με τη χωροθέτηση προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Ζητούν επανεξέταση του σχεδιασμού και άμεση αναζήτηση εναλλακτικής λύσης, επικαλούμενοι κυκλοφοριακά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

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Δρόμος Ηρακλείου-Μεσαρά/διαμαρτυρία κατοίκων
Πηγή: Nea Kriti
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων βρίσκονται και πάλι οι κάτοικοι των Αθανατών στο Ηράκλειο, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία τους με τις αποφάσεις, για τη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας.
  • Στο πλαίσιο των διαμαρτυριών τους, κάτοικοι της περιοχής πραγματοποιούν σήμερα το πρωί νέα συγκέντρωση στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μεσαράς, στο ύψος των αποθηκών Σκουλούδη.
  • Οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες επιμένουν στην ανάγκη επανεξέτασης του σχεδιασμού και στην αλλαγή της προτεινόμενης τοποθεσίας, επικαλούμενοι ζητήματα όπως η κυκλοφοριακή σύνδεση και η απουσία δικτύου αποχέτευσης.

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Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων, βρίσκονται ξανά οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανατών στο Ηράκλειο, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία τους, με τις αποφάσεις για τη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας. Οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες επιμένουν στην ανάγκη επανεξέτασης του σχεδιασμού και στην αλλαγή της προτεινόμενης τοποθεσίας.

Ηράκλειο Κρήτης: Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών – Αντιδρούν οι κάτοικοι

Στο πλαίσιο των διαμαρτυριών τους, κάτοικοι της περιοχής πραγματοποιούν σήμερα το πρωί νέα συγκέντρωση στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μεσσαράς. Η διαμαρτυρία εξελίσσεται στο ύψος των Αθανατών, στην περιοχή όπου βρίσκονται οι αποθήκες Σκουλούδη, με τους συγκεντρωμένους να κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στα πλάνα δημιουργίας, της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών.

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Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, η αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη επιλογή είναι καθολική και έχει διατυπωθεί επανειλημμένα. Καλούν τους αρμόδιους φορείς να εισακούσουν τα αιτήματά τους και να προχωρήσουν άμεσα στην αναζήτηση εναλλακτικής λύσης για τη χωροθέτηση της δομής.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, οι κάτοικοι έχουν προχωρήσει  σε αποκλεισμό του δρόμου, τοποθετώντας καρέκλες στο οδόστρωμα, ενώ στο σημείο έχουν αναρτηθεί και ελληνικές σημαίες. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων εξακολουθεί να βρίσκεται η επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη ως χώρου για την προσωρινή διαχείριση μεταναστευτικών ροών. Οι κάτοικοι έχουν επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή τους στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, ζητώντας να αναζητηθεί εναλλακτική λύση.

Μεταξύ των ζητημάτων που έχουν θέσει όλο το προηγούμενο διάστημα περιλαμβάνονται η κυκλοφοριακή σύνδεση του ακινήτου, η απουσία δικτύου αποχέτευσης, πολεοδομικά ζητήματα, αλλά και οι συνθήκες που επικρατούν στον οδικό άξονα Ηρακλείου–Μοιρών.

Οι ίδιοι ζητούν να δοθούν σαφείς απαντήσεις σχετικά με τις τεχνικές και διοικητικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας τέτοιας εγκατάστασης και επιμένουν ότι θα πρέπει να εξεταστεί διαφορετική χωροθέτηση.

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