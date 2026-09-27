Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαλαμίνα – Επιχειρεί και 1 αεροσκάφος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι στην Σαλαμίνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 15:15.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 αεροσκάφος. Επίσης ο Δήμος Σαλαμίνας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.