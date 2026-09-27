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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σαλαμίνα – Επιχειρεί και 1 αεροσκάφος

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 1 αεροσκάφος, ενώ ο Δήμος Σαλαμίνας συνδράμει με υδροφόρα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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αεροσκάφος πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι στην Σαλαμίνα.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα και 1 αεροσκάφος, ενώ ο Δήμος Σαλαμίνας συνδράμει με υδροφόρα.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι στην Σαλαμίνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 15:15.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 αεροσκάφος. Επίσης ο Δήμος Σαλαμίνας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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