Medwatch: Μπότοξ και υαλουρονικό σε οδοντιατρεία, επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας – Τι κατέγραψε το πρώτο 10ήμερο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η λειτουργία του Medwatch, του νέου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης που έθεσε σε εφαρμογή το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (AI), το οποίο σαρώνει το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό παράνομων ή παραπλανητικών ιατρικών διαφημίσεων, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας.

Πώς λειτουργεί το σύστημα Medwatch

Η διαδικασία ελέγχου από τη δημόσια καταχώριση μέχρι τον τελικό ελεγκτή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και αδιάβλητη:

Ψηφιακή Καταγραφή (Screenshot): Κάθε βράδυ, το σύστημα εντοπίζει τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις δομών υγείας σε Meta (Facebook/Instagram), Google και ιστοσελίδες, λαμβάνοντας ψηφιακά στιγμιότυπα με βεβαιωμένη ημερομηνία ως αποδεικτικά τεκμήρια.

(Screenshot): Κάθε βράδυ, το σύστημα εντοπίζει τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις δομών υγείας σε Meta (Facebook/Instagram), Google και ιστοσελίδες, λαμβάνοντας ψηφιακά στιγμιότυπα με βεβαιωμένη ημερομηνία ως αποδεικτικά τεκμήρια. Ανάλυση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης : Εξειδικευμένο γλωσσικό μοντέλο AI «διαβάζει» το περιεχόμενο, αναγνωρίζοντας την ιατρική πράξη, τον φορέα προβολής και τους ισχυρισμούς της διαφήμισης.

: Εξειδικευμένο γλωσσικό μοντέλο AI «διαβάζει» το περιεχόμενο, αναγνωρίζοντας την ιατρική πράξη, τον φορέα προβολής και τους ισχυρισμούς της διαφήμισης. Αξιολόγηση και Κατηγοριοποίηση : Το σύστημα διασταυρώνει τι επιτρέπεται από τη νομοθεσία και κατατάσσει τις δομές σε «κόκκινες» (σοβαρές παραβάσεις) ή «κίτρινες» (ενδείξεις παρατυπιών).

: Το σύστημα διασταυρώνει τι επιτρέπεται από τη νομοθεσία και κατατάσσει τις δομές σε «κόκκινες» (σοβαρές παραβάσεις) ή «κίτρινες» (ενδείξεις παρατυπιών). Τελικός Έλεγχος: Ο αρμόδιος Ιατρικός Σύλλογος λαμβάνει τα ευρήματα και ο ορισμένος ελεγκτής επιβεβαιώνει, απορρίπτει ή παραπέμπει την κάθε περίπτωση πειθαρχικά.

Το «ταμείο» των πρώτων 10 ημερών (18-28 Σεπτεμβρίου)

Η πρώτη εφαρμογή του εργαλείου έφερε στο φως εκατοντάδες περιπτώσεις παραβάσεων, κυρίως στον χώρο της αισθητικής ιατρικής. Εντοπίστηκαν διαφημίσεις για ενέσιμες θεραπείες, PRP και fillers από αισθητικούς, θεραπείες εξωσωμάτων σε spa, μεσοθεραπείες ματιών σε κέντρα αισθητικής, αλλά και «δωρεάν» λιπογλυπτικές VASER από κέντρα ομορφιάς.

Τα στοιχεία ανά περιοχή διαμορφώνονται ως εξής:

Αθήνα (σε σύνολο 7.503 δομών): 67 έως 101 δομές κατέγραψαν «κόκκινο», ενώ 141 έως 1.831 βρέθηκαν στο «κίτρινο».

(σε σύνολο 7.503 δομών): 67 έως 101 δομές κατέγραψαν «κόκκινο», ενώ 141 έως 1.831 βρέθηκαν στο «κίτρινο». Θεσσαλονίκη : 80 δομές καταγράφηκαν στο «κόκκινο» και 564 στο «κίτρινο».

: 80 δομές καταγράφηκαν στο «κόκκινο» και 564 στο «κίτρινο». Πειραιάς: 13 έως 16 δομές χτύπησαν «κόκκινο» και 27 έως 211 «κίτρινο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η πλατφόρμα έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής:

1 19 ευρήματα σε οδοντιατρεία στα οποία διαφημίζονταν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η σχετική εγκύκλιος του 2026 επιτρέπει στους οδοντιάτρους τη χρήση βοτουλινικής τοξίνης μόνο για θεραπευτικούς και όχι για αισθητικούς σκοπούς.

σε οδοντιατρεία στα οποία διαφημίζονταν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η σχετική εγκύκλιος του 2026 επιτρέπει στους οδοντιάτρους τη χρήση βοτουλινικής τοξίνης μόνο για θεραπευτικούς και όχι για αισθητικούς σκοπούς. 231 ευρήματα σχετικά με αναφορές σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ.

σχετικά με αναφορές σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ. Από αυτά, 135 αφορούν απλά ιατρεία , 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής .

, και . 911 διαδικτυακά περιεχόμενα που αναφέρονται σε «botox spots» και άλλες ενέσιμες θεραπείες ή αγωγές αδυνατίσματος, για τις οποίες ο υπουργός ανέφερε ότι απαγορεύεται η διαφήμιση.

που αναφέρονται σε «botox spots» και άλλες ενέσιμες θεραπείες ή αγωγές αδυνατίσματος, για τις οποίες ο υπουργός ανέφερε ότι απαγορεύεται η διαφήμιση. 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις.

16 ευρήματα που, σύμφωνα με την παρουσίαση, αφορούν περιπτώσεις άμεσης συνταγογράφησης.

που, σύμφωνα με την παρουσίαση, αφορούν περιπτώσεις άμεσης συνταγογράφησης. 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία τους, εκ των οποίων οι τρεις είναι αφορούν φυσικοθεραπεία.

Θεαματική «συμμόρφωση» της αγοράς

Ακόμη και πριν από την έναρξη των επίσημων διασταυρώσεων, η είδηση και μόνο της ενεργοποίησης του Medwatch προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά. Πολλές παράνομες διαφημίσεις απενεργοποιήθηκαν άμεσα από τους ίδιους τους κατόχους τους, ενώ στο διάστημα 10 έως 27 Σεπτεμβρίου οι νέες ημερήσιες καταχωρίσεις διαφημίσεων σημείωσαν κατακόρυφη πτώση της τάξεως του 91%.

Η επόμενη μέρα

Στο στόχαστρο των επόμενων ελέγχων του Medwatch μπαίνουν πλέον οι οδοντίατροι, οι φυσικοθεραπευτές και οι διαιτολόγοι. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η δημιουργία επίσημου μητρώου μελών και δομών από κάθε επαγγελματικό σύλλογο, η θέσπιση επικαιροποιημένου κώδικα δεοντολογίας για τη διαφήμιση, καθώς και ο ορισμός ειδικών ελεγκτών που θα τροφοδοτούν και θα αξιοποιούν τα δεδομένα της πλατφόρμας.