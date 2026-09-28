Υγεία του εντέρου: Τι συμβαίνει όταν πίνετε καφέ κάθε μέρα, σύμφωνα με ειδικούς

Για εκατομμύρια ανθρώπους, ο καφές αποτελεί απαραίτητο μέρος της πρωινής ρουτίνας. Εκτός όμως από την ενέργεια που προσφέρει, το αγαπημένο ρόφημα φαίνεται να επηρεάζει και το πεπτικό σύστημα, από την κινητικότητα του εντέρου μέχρι το μικροβίωμα. Τρεις ειδικοί εξηγούν τι μπορεί να συμβαίνει στο έντερο όταν πίνετε καφέ καθημερινά, αλλά και πότε μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις.

Καφές και έντερο: Κάνει καλό ή μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις

Ο καφές αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης στον χώρο της διατροφής και της υγείας του εντέρου. Από τη μία πλευρά, εκατομμύρια άνθρωποι βασίζονται σε αυτό το πρωινό ρόφημα —το οποίο είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές ρόφημα παγκοσμίως μετά το νερό— για να ενεργοποιήσουν το πεπτικό τους σύστημα. Από την άλλη, ορισμένοι διαπιστώνουν ότι ένα φλιτζάνι καφέ μπορεί να είναι υπερβολικά διεγερτικό ή να προκαλέσει ερεθισμούς στο έντερο.

Τελικά, ο καφές είναι ευεργετικός ή επιβλαβής για την υγεία του εντέρου; Παρόλο που η απόκριση διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι για τους περισσότερους (και ειδικά για όσους έχουν τάση για δυσκοιλιότητα), η καθημερινή κατανάλωση καφέ προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο πεπτικό σύστημα.

Τρεις εξειδικευμένοι επιστήμονες εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει στο έντερο όταν πίνετε καφέ καθημερινά, καθώς και τι πρέπει να προσέξετε.

Τα οφέλη του καφέ για την υγεία του εντέρου

Βελτιώνει τη κινητικότητα του εντέρου και την ομαλή λειτουργία του

Ενισχύει το μικροβίωμα του εντέρου

Διεγείρει τις πεπτικές εκκρίσεις

Βελτιώνει τη κινητικότητα του εντέρου και την ομαλή λειτουργία του

Ο καφές δεν προσφέρει απλώς ενέργεια για να ξεκινήσετε τη μέρα σας, αλλά θέτει σε λειτουργία και το πεπτικό σας σύστημα. «Ο καφές δεν ξυπνάει μόνο τον εγκέφαλο, ξυπνάει και τη πεπτική οδό», εξηγεί η Dr. Linda Nguyen, γαστρεντερολόγος. «Μία από τις πιο εμφανείς επιδράσεις του καφέ στο πεπτικό είναι η ικανότητά του να διεγείρει την κινητικότητα του εντέρου», προσθέτει η Dr. Anju M. Malieckal, επίσης γαστρεντερολόγος.

Πώς λειτουργεί: Ο καφές ενεργοποιεί το γαστροκολικό αντανακλαστικό (μια φυσιολογική φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, κατά την οποία η διάταση του στομάχου από την τροφή διεγείρει την κινητικότητα του παχέος εντέρου), ιδιαίτερα το πρωί. «Ακόμη και ο καφές χωρίς καφεΐνη (decaf) διεγείρει τις περισταλτικές συσπάσεις που επιταχύνουν την κίνηση των τροφών μέσω του εντέρου», σημειώνει η Dr. Nguyen, διευκρινίζοντας ότι η καφεΐνη στον κανονικό καφέ επιταχύνει ακόμη περισσότερο αυτή τη διαδικασία.

Αυτή η ιδιότητα του καφέ δεν είναι εγγενώς καλή ή κακή. Εξαρτάται από την λειτουργία του εντέρου σας:

Για όσους υποφέρουν από δυσκοιλιότητα: Η καθημερινή κατανάλωση καφέ μπορεί να προσφέρει σημαντική ανακούφιση.

Για όσους έχουν τάση για διάρροια: Ενδέχεται να παρατηρήσουν πιο συχνές ή πιο υδαρείς κενώσεις.

Ενισχύει το μικροβίωμα του εντέρου

Το μικροβίωμα του εντέρου είναι το οικοσύστημα των μικροοργανισμών που ζουν κυρίως στο παχύ έντερο. Αυτά τα μικρόβια δεν επηρεάζουν μόνο την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, αλλά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της φλεγμονής, την αποτοξίνωση, το ανοσοποιητικό σύστημα, τον μεταβολισμό, τις ορμόνες και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Η επιστημονική έρευνα υποστηρίζει ότι ένα υγιές έντερο χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μικροβιακή ποικιλομορφία.

Πώς συνδέεται όμως ο καφές με τα βακτήρια του εντέρου

«Ο καφές είναι πλούσιος σε πολυφαινόλες, οι οποίες δρουν ως τροφή (πρεβιοτικά) για τα βακτήρια του εντέρου», αναφέρει η Sarah Glinski, εξειδικευμένη διαιτολόγος. «Η κατανάλωση καφέ έχει συσχετιστεί με την αύξηση των ωφέλιμων βακτηρίων και τη μείωση των επιβλαβών».

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ —λιγότερο από 4 φλιτζάνια την ημέρα— υποστηρίζει την ποικιλομορφία του μικροβιώματος. Ωστόσο, η υπερβολή μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα: «Η υψηλή κατανάλωση καφέ (πάνω από 5 φλιτζάνια την ημέρα) έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠN)», τονίζει η Glinski.

Διεγείρει τις πεπτικές εκκρίσεις

Η επίδραση του καφέ δεν περιορίζεται μόνο στο παχύ έντερο, αλλά ενεργοποιεί και μηχανισμούς στο ανώτερο πεπτικό σύστημα:

Αύξηση γαστρικού οξέος: Ο καφές διεγείρει την απελευθέρωση της γαστρίνης, μιας ορμόνης που προάγει την παραγωγή υδροχλωρικού οξέος στο στομάχι, απαραίτητου για τη διάσπαση των τροφών.

Έκκριση χολής και παγκρεατικών ενζύμων: Προάγει την απελευθέρωση χολικών οξέων (μέσω της ορμόνης χολοκυστοκινίνης) και ενζύμων του παγκρέατος. Η χολή είναι απαραίτητη για την πέψη των λιπών και την απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών.

Αυτή η διέγερση των πεπτικών υγρών οφείλεται εν μέρει και στην πικρή γεύση του καφέ. Όταν ο καφές έρχεται σε επαφή με τους υποδοχείς πικρής γεύσης στο πίσω μέρος της γλώσσας, στέλνονται νευρικά σήματα στα πεπτικά όργανα ώστε να προετοιμαστούν για τη διαδικασία της πέψης.

Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του καφέ στο έντερο

Παρά τα προφανή οφέλη που προσφέρει ο καθημερινός καφές στο πεπτικό σύστημα, δεν δρα ευεργετικά για όλους. «Ορισμένα άτομα εμφανίζουν αυξημένη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, στομαχικό ερεθισμό, φούσκωμα ή διάρροια μετά την κατανάλωση καφέ, ειδικά όταν καταναλώνεται με άδειο στομάχι ή σε μεγάλες ποσότητες», προειδοποιεί η Nguyen. Η ίδια σημειώνει ότι τα άτομα με ΓΟΠΝ (Γαστροοισοφαγική Παλινδρομική Νόσο), λειτουργική δυσπεψία ή Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου με τάση για διάρροια (IBS-D) ενδέχεται να είναι πιο επιρρεπή σε αυτές τις ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Η Glinski εξηγεί ότι ο καφές μπορεί να χαλαρώσει τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα (τη βαλβίδα που εμποδίζει τα οξέα του στομάχου να ανεβούν στον οισοφάγο), ενώ παράλληλα διεγείρει την παραγωγή στομαχικού οξέος. «Συνδυαστικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφυγή της περιττής οξύτητας προς τον οισοφάγο, προκαλώντας καούρες», αναφέρει. Ωστόσο, η Glinski επισημαίνει επίσης μια μετα-ανάλυση του 2026, η οποία έδειξε ότι η σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και της ΓΟΠΝ είναι σχετικά μικρή. «Επομένως, εκτός αν έχετε εντοπίσει συγκεκριμένα τον καφέ ως παράγοντα πυροδότησης, μπορεί να μην χρειάζεται να τον αποφύγετε εντελώς», προσθέτει.

Όσον αφορά το νευρικό σύστημα και τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου, η Nguyen προειδοποιεί ότι η υπερβολική ποσότητα καφεΐνης (πάνω από 3 έως 4 φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη την ημέρα για τους περισσότερους ανθρώπους) μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα άγχους, νευρικότητα και αϋπνία. Σημειώνει ότι αυτό αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για όσους πάσχουν από Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, καθώς αυτή η διαταραχή επηρεάζεται άμεσα από τις διαταραχές ύπνου και την υπερδιέγερση του νευρικού συστήματος.

Αν λατρεύετε τον καφέ αλλά σας προκαλεί ενοχλήσεις, έχετε υπόψη ότι η ανεπιθύμητη αντίδραση μπορεί να εξαρτάται από τη δοσολογία — ή ακόμα και από κάποιο υλικό που προσθέτετε στον καφέ (και όχι από τον ίδιο τον καφέ). «Εάν ο καφές σας προκαλεί σταθερά συμπτώματα, αξίζει να πειραματιστείτε με παράγοντες όπως το μέγεθος της μερίδας, η ώρα κατανάλωσης, η μέθοδος εκχύλισης, η περιεκτικότητα σε καφεΐνη ή τα πρόσθετα (π.χ. κρέμα γάλακτος, γάλα, γλυκαντικά), αντί να υποθέσετε ότι πρέπει να τον κόψετε τελείως», συμβουλεύει η Nguyen.

Διατροφική αξία του καφέ

Ένα φλιτζάνι (240 ml) μαύρου καφέ φίλτρου περιέχει:

Θερμίδες: 5

Υδατάνθρακες: 0 g

Φυτικές ίνες: 0 g

Συνολικά σάκχαρα: 0 g

Πρωτεΐνη: 1 g

Συνολικά λιπαρά: 0 g

Κορεσμένα λιπαρά: 0 g

Χοληστερόλη: 0 mg

Νάτριο: 2 mg

Κάλιο: 124 mg

Φώσφορος: 7 mg

Μαγνήσιο: 19 mg

Καφεΐνη: 92 mg

Παρόλο που ο σκέτος καφές περιέχει αμελητέες ποσότητες θερμίδων, πρωτεΐνης, λιπαρών και υδατανθράκων, η Glinski υπογραμμίζει ότι τα οφέλη του στο πεπτικό σύστημα οφείλονται εν μέρει τόσο στην καφεΐνη όσο και στις πολυφαινόλες του, οι οποίες προέρχονται από μια βιοενεργή ουσία του καφέ που ονομάζεται χλωρογενικό οξύ.

Η σωστή ποσότητα καφέ για ένα υγιές έντερο

Εκτός αν ο καφές σάς προκαλεί ανεπιθύμητα γαστρεντερικά συμπτώματα (όπως διάρροια ή καούρα), οι ειδικοί συμφωνούν ότι η κατανάλωση 1 έως 3 φλιτζανιών καφέ την ημέρα μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εντέρου. Βοηθά στη διατήρηση της εντερικής κινητικότητας, ενισχύει τη ποικιλομορφία του μικροβιώματος και διεγείρει τις πεπτικές εκκρίσεις, αποτελώντας έναν εξαιρετικό πρωινό σύμμαχο αν έχετε τάση για δυσκοιλιότητα.

Για να απολαύσετε τα οφέλη του καφέ στο έντερο χωρίς παρενέργειες, προσπαθήστε να μην υπερβαίνετε τα 4 φλιτζάνια την ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, εμπιστευτείτε το σώμα σας και προσέξτε τυχόν συστατικά που προσθέτετε στον καφέ και ενδέχεται να σας προκαλούν ενοχλήσεις.