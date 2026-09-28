Ιράκ: Τέλος στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις φέρεται να ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από το Ιράκ, σύμφωνα με πηγή της ιρακινής κυβέρνησης που μίλησε την Κυριακή στο Γερμανικό Πρακτορείο. Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως μέχρι στιγμής την εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη χώρα αποχώρησαν τόσο οι μάχιμες μονάδες όσο και οι δυνάμεις υποστήριξης. Τα τελευταία χρόνια περίπου 2.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν στο Ιράκ, στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Η Ουάσινγκτον και η Βαγδάτη είχαν συμφωνήσει το 2024 ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων. Μέχρι πρόσφατα, αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό παρέμενε σε εγκαταστάσεις στην Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν, στη Βαγδάτη και στην αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη.

Η αποστολή κατά του Ισλαμικού Κράτους

Οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν από το 2014 στη διεθνή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία. Το «χαλιφάτο» της οργάνωσης κατέρρευσε στο Ιράκ το 2017 και στη Συρία το 2019.

Παρά την απώλεια των εδαφών που είχε καταλάβει, το Ισλαμικό Κράτος διατηρεί ενεργούς πυρήνες στις δύο χώρες, οι οποίοι εξακολουθούν να πραγματοποιούν σποραδικές επιθέσεις.

Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ επιδεινώθηκε και πάλι αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και ιρανικές ένοπλες ομάδες προσκείμενες στην Ισλαμική Δημοκρατία είχαν ήδη συγκρουστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, σημειώθηκαν εκατοντάδες επιθέσεις, ιδίως εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων.

Το Ιράν και οι ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται σε αυτό στο Ιράκ αναμένεται να εκφράσουν ικανοποίηση για την αποχώρηση του στρατού των ΗΠΑ.

Από την Τετάρτη, την ημέρα της προθεσμίας για την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού, αναμένεται να εορταστεί με τετραήμερη αργία στο Ιράκ η «ημέρα της ανεξαρτησίας».

Οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους εισέβαλαν στο Ιράκ το 2003, όταν ανέτρεψαν τον Σαντάμ Χουσέιν. Ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος είχε αποσύρει το μεγαλύτερο μέρος των μάχιμων στοιχείων του από τη χώρα το 2011, επέστρεψε το 2014, κατόπιν αιτήματος της Βαγδάτης για να αντιμετωπιστεί το ΙΚ.