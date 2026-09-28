Σουδάν: Αεροπορικές επιδρομές σε Νιάλα και Ουάντ Μαντάνι εν μέσω πιέσεων για εκεχειρία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την Κυριακή δύο πόλεις του Σουδάν, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023.

Στη Νιάλα, προπύργιο των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Νταρφούρ, κάτοικοι ανέφεραν δύο εκρήξεις και παρουσία αεροσκάφους στον ουρανό. Οι αρχές των ΔΤΥ απέκλεισαν την περιοχή μετά το πλήγμα.

Στο στόχαστρο εγκατάσταση καυσίμων

Παράλληλα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου κοντά στην Ουάντ Μαντάνι, σύμφωνα με κατοίκους. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το drone χτύπησε δεξαμενές καυσίμων.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την πρώτη επίθεση στην πρωτεύουσα της πολιτείας Τζαζίρα μετά την ανακατάληψή της από τον στρατό πέρυσι.

«Εκδηλώθηκε φωτιά […] μπορούσα να δω τις φλόγες τρία χιλιόμετρα μακριά», είπε αυτόπτης μάρτυρας. Ένας ακόμη κάτοικος δήλωσε ότι είδε ένα drone να πλήττει τις δεξαμενές της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων, η οποία τροφοδοτεί με πετρέλαιο και άλλες πολιτείες του κεντρικού Σουδάν.

Αδιέξοδο για την εκεχειρία

Οι νέες επιδρομές σημειώθηκαν ενώ ο επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επανέλαβε ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον των ΔΤΥ, απορρίπτοντας την πρόταση για τρίμηνη ανακωχή.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που επικαλείται το AFP, η Ουάσιγκτον είχε θέσει την αποδοχή της εκεχειρίας ως προϋπόθεση για τη χορήγηση βίζας στον Μπουρχάν, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το Χαρτούμ απέρριψε την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι μια παύση των εχθροπραξιών θα επέτρεπε στους παραστρατιωτικούς να ανασυνταχθούν.