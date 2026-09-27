Αχαΐα: Στη φυλακή 50χρονος – Κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες και τις ανιψιές του – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 50χρονος από την Αχαΐα οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, έπειτα από καταγγελίες των τριών κορών και δύο ανιψιών του. Τα θύματα, πλέον ενήλικες, περιέγραψαν συστηματική κακοποίηση από την ηλικία των 8 έως 12 ετών, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για πιθανά επιπλέον θύματα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

φυλακή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις φυλακές Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
  • Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες των τριών κορών του και δύο ανιψιών του, οι οποίες περιέγραψαν συστηματική κακοποίηση από την ηλικία των 8 έως 12 ετών.
  • Οι έρευνες των Αστυνομικών Αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι στο στόχαστρο της δράσης του 50χρονου ενδέχεται να είχαν βρεθεί κι άλλα ανήλικα κορίτσια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στις φυλακές Τρίπολης οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες που υπέβαλαν οι τρεις κόρες του και δύο ανιψιές του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, τα θύματα, που σήμερα είναι πλέον ενήλικες, προέβησαν στις καταγγελίες περιγράφοντας συστηματική κακοποίηση που υπέστησαν όταν βρίσκονταν σε τρυφερή ηλικία, από 8 έως 12 ετών. Έπειτα από εκτεταμένη και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, σχηματίστηκε σε βάρος του 50χρονου δικογραφία, βάσει της οποίας κρίθηκε προφυλακιστέος.

Οι έρευνες των Αστυνομικών Αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις και αναφορές ότι στο στόχαστρο της δράσης του 50χρονου ενδέχεται να είχαν βρεθεί κι άλλα ανήλικα κορίτσια από το συγγενικό ή φιλικό του περιβάλλον.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ