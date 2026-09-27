Πλάκα: Συντετριμμένοι οι συγγενείς των θυμάτων έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας – «Ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που θα γίνονταν γονείς»

Οι συγγενείς των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών και των δύο ηλικιωμένων κατοίκων που έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη και κατάρρευση κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, κατέφτασαν στον τόπο της τραγωδίας, συντετριμμένοι από την απώλεια. Ενώ αναμένεται το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων μέσω DNA, φίλοι και συγγενείς θρηνούν για τα νεόνυμφα ζευγάρια, την έγκυο γυναίκα και τους αγαπητούς ηλικιωμένους.

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ΠΛΑΚΑ ΕΚΡΗΞΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ
Intime - Liakos John
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συντετριμμένοι είναι οι συγγενείς των τεσσάρων τουριστών, που έχασαν τη ζωή τους στην Πλάκα, όταν σημειώθηκε έκρηξη στο διώροφο κτίριο της οδού Λυσικράτους, με αποτέλεσμα αυτό να καταρρεύσει, ενώ μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο ηλικιωμένοι κάτοικοι.
  • Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο ζευγάρια από την Αμερική, με το ένα να βρισκόταν στην Ελλάδα για μήνα του μέλιτος και τη μία εκ των γυναικών να ήταν τριών μηνών έγκυος, με φίλη τους να δηλώνει ότι «ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που θα γίνονταν γονείς».
  • Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της ισχυρής έκρηξης που ισοπέδωσε το νεοκλασικό κτίριο, με μηχανολόγο-μηχανικό να εκφράζει την εκτίμηση ότι «η πιθανή αιτία της έκρηξης φαίνεται να είναι μία διαρροή φυσικού αερίου».

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Συντετριμμένοι είναι οι συγγενείς των τεσσάρων τουριστών, που έχασαν τη ζωή τους στην Πλάκα, όταν σημειώθηκε έκρηξη στο διώροφο κτίριο της οδού Λυσικράτους το πρωί της Παρασκευής (27/9), με αποτέλεσμα αυτό να καταρρεύσει.

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Οι συγγενείς των δύο ζευγαριών από την Αμερική, κατέφτασαν στο σημείο όπου συνέβη η τραγωδία με τους έξι νεκρούς. Αδυνατούν να πιστέψουν ότι οι δικοί τους άνθρωποι, που είχαν έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, έχασαν τη ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη.

Τις επόμενες  ημέρες θα γίνει το δύσκολο και επίπονο έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων. Οι συγγενείς των θυμάτων αναμένεται να μεταβούν, ενδεχομένως την Δευτέρα (28/9), στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών.

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«Η πρεσβεία επικοινώνησε μαζί μας. Ανακάλυψαν ότι αγνοούνται Αμερικανοί και μετά από αυτό δεν επιβιβάστηκαν και στο αεροπλάνο. Δεν είμαι σίγουρος αν η οικογένεια είναι πρόθυμη να έρθει να δει το σημείο», τόνισε ένας ξάδελφος θύματος στον ΑΝΤ1 και περιέγραψε πως «αυτή τη στιγμή είμαστε σοκαρισμένοι και πεσμένοι συναισθηματικά».

Η Φλορίντα Χότζα και ο Ιαν Κιρκπάτρικ είχαν παντρευτεί μόλις πριν από έναν μήνα και είχαν έρθει ταξίδι του μέλιτος στη χώρα μας. Μαζί τους είχαν ταξιδέψει ο αδελφός της Φλόρινα, Φλορίν Χότζα αλλά και η σύζυγός του Ερίσα Κάνι, η οποία μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τριών μηνών έγκυος.

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Οι τέσσερις τουρίστες διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου του κτιρίου της Λυσικράτους. Επρόκειτο να φύγουν το πρωί της Παρασκευής, ωστόσο, δυστυχώς, δεν πρόλαβαν.

«Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη αυτό. Και οι τέσσερις ήταν από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Πολύ καλοί, πολύ έξυπνοι, πραγματικά αξιόλογοι άνθρωποι. Πάντα προσπαθούσαν να βοηθούν τους άλλους. Ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που θα γίνονταν γονείς», τόνισε φίλη των θυμάτων.

Ιδιαίτερα αγαπητοί είναι και οι δύο ηλικιωμένοι, που διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Λυσικράτους. Πρόκειται για την 77χρονη Αθηνά Παπαρέσκου και τον Εντμοντ Χινγκς. Φίλοι τους δημοσιεύουν φωτογραφίες και μηνύματα στα social media.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την φονική έκρηξη

Οι μαρτυρίες για τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή, συγκλονίζουν. Ο τρόμος έχει φωλιάσει στις καρδιές των κατοίκων της περιοχής.

Η κυρία Ιωάννα ζει χρόνια στην Πλάκα και την ώρα της έκρηξης κοιμόταν. Όπως περιγράφει στον ΑΝΤ1 ξύπνησε από τον ισχυρό θόρυβο και, λέει, πως ζει από θαύμα. «Ξύπνησα από ένα μεγάλο θόρυβο και είδα το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου, πάλι καλά που δεν έπεσε επάνω μου».

«Δεν μπορούσα να βγω από το δωμάτιό μου και φωνάξαμε την Πυροσβεστική και ήρθαν και με έβγαλαν σηκωτή και μετά πήγαμε σε μία κλινική για να μου κάνουν εξετάσεις μήπως έχω σπάσει τίποτα και αυτά, αλλά δεν είχα τίποτα», αναφέρει.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της ισχυρής έκρηξης που ισοπέδωσε το νεοκλασικό κτίριο. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μηχανολόγος – μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής εκφράζει την εκτίμησή του ότι η πιθανή αιτία της έκρηξης ήταν η διαρροή φυσικού αερίου.

«Η πιθανή αιτία της έκρηξης φαίνεται να είναι μία διαρροή φυσικού αερίου στην εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου, είτε από αστοχία κάποιου τμήματος του παροχετευτικού σωλήνα είτε από κάποιο εξάρτημα, το οποίο ενσωματώνεται στο δίκτυο της εγκατάστασης. Μία διαρροή φυσικού αερίου σε ποσοστό αναλογίας κατ’ όγκο πάνω από 5% και κάτω από 15% παρουσία φλόγας ή κάποιου σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει αυτή την έκρηξη που είδαμε» τονίζει.

 

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