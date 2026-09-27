Γιώργος Μαζωνάκης: Την Τρίτη αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση απορρήτου – Γιατί το ζευγάρι των γιατρών δεν προσέφυγε κατά της προσωρινής κράτησης

Νέες εξελίξεις αναμένονται την προσεχή εβδομάδα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η απώλεια του οποίου έχει συνταράξει την κοινή γνώμη και έχει προκαλέσει καταιγισμό αποκαλύψεων, με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, να βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας dikastiko.gr, την προσεχή Τρίτη αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, που θεωρούνται «κλειδί» για την έρευνα των αρχών. Ο ανακριτής, που χειρίζεται την υπόθεση, ζήτησε την πλήρη και επίσημη καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων, και τα αποτελέσματα από το σχετικό βούλευμα.

Μετά τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων της άρσης απορρήτου, θα γίνουν γνωστά τα δεδομένα των κλήσεων, η διάρκεια αυτών, αλλά και τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν σε κρίσιμους χρόνους πριν και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη, στο ιατρείο του κατηγορούμενου ζευγαριού του Κολωνακίου.

Στάση αναμονής από τους 2 γιατρούς για την προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (25/9) εξέπνευσε η προθεσμία για τους δύο γιατρούς, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Το ζευγάρι δεν υπέβαλε τελικά προσφυγή κατά της προσωρινής του κράτησης σε αυτό το στάδιο, αναμένοντας την πρόοδο της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται να ζητήσουν την αντικατάστασή της με ηλεκτρονική κατ’ οίκον επιτήρηση σε περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην κύρια ανάκριση, προσκομίζοντας στοιχεία και τιμολόγια που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο γιατροί κατείχαν και χρησιμοποιούσαν παρανόμως τα κατασχεθέντα μηχανήματα, ενώ έκανε λόγο και για ψευδή γνωστοποίηση στοιχείων.

Η νοσηλεύτρια επιβεβαίωσε ότι έγινε μέθη στον τραγουδιστή

Σημαντικά στοιχεία προέκυψαν και από την πολύωρη κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία επιβεβαίωσε ότι έγινε μέθη στον καλλιτέχνη.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι της ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης και πως η ίδια επικοινώνησε στη συνέχεια με αναισθησιολόγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ανέφερε ότι στο ιατρείο γίνονταν ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις σε διαφορετικά δωμάτια από την κατηγορούμενη, υποστήριξε ότι ο γιατρός κοιμόταν στον καναπέ, ενώ σημείωσε ότι αρχικά της είχε ζητηθεί από την κατηγορούμενη να τηρηθεί κοινή γραμμή, πριν από τις καταθέσεις στην Αστυνομία.

Ποιοι ήταν στο ιατρείο του Κολωνακίου όταν πέθανε ο τραγουδιστής

Όπως αποκάλυψε χθες το MEGA, την μοιραία ημέρα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκονταν εννέα άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, πρόκειται για την 56χρονη ανειδίκευτη γιατρό, τον 58χρονο σύζυγό της και ιδιοκτήτης του ιατρείου, τρεις εργαζόμενες, δύο ασθενείς αλλά και την κόρη των γιατρών με ένα φίλο της. Η κόρη των γιατρών είναι, σύμφωνα με κατάθεση εργαζόμενης, εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραγουδιστή, ο οποίος υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Μάλιστα παρά το γεγονός ότι ο προφυλακισμένος γιατρός διατείνεται για την αθωότητά του μέσα στον Κορυδαλλό οι καταθέσεις στον ανακριτή τον «καίνε». Όταν παρέλαβε το ΕΚΑΒ τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο γιατρός φέρεται να είπε στις εργαζόμενες: «Ο Μαζωνάκης πέθανε. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Το δίωρο ραντεβού των γιατρών στον Κορυδαλλό

Οι δύο γιατροί, που συνδέονται και με τον χώρο στην Πατριάρχου Ιωακείμ, όπου πραγματοποιούνταν υδροθεραπείες, ψυχοθεραπείες, υπνοθεραπείες, μασάζ, σάουνα και άλλες εναλλακτικές θεραπείες, συναντήθηκαν το Σάββατο (26/9) στις φυλακές, όπου κρατούνται.

Η συνάντησή τους διήρκεσε περίπου δύο ώρες, ενώ στο επίκεντρο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν η επόμενη ημέρα και οι κινήσεις που θα ακολουθήσουν.

Λυκούδης: «Οι εργαζόμενοι του ιατρείου λειτουργούν συγκαλυπτικά»

Η ανάκριση είναι στην αρχή ακόμη, τόνισε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως υπογράμμισε, «έχουν ήδη αναδειχθεί μία σειρά εγκληματικών ενεργειών και παραλείψεων και γι’ αυτό δύο άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή. Δεν τους αποδίδεται αμέλεια, τους αποδίδεται ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και νομίζω είναι νωρίς ακόμα να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το αν θα περιοριστεί η ανάκριση μόνο σε αυτούς τους δύο ή αν θα επεκταθεί και σε πρόσωπα και σε πράξεις».

Τόνισε, δε, ότι «οι εργαζόμενοι του ιατρείου λειτουργούν συγκαλυπτικά και προσπαθούν να μην δώσουν όλες τις διαστάσεις της συγκεκριμένης πράξης».