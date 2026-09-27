Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 13 τραυματίες σε τροχαίο στο Γκαζιαντέπ – ΒΙΝΤΕΟ

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη νοτιοανατολική Τουρκία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον επτά νεκρούς και 13 τραυματίες.
Όπως μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο CNN Türk, το δυστύχημα συνέβη στην αγροτική περιοχή Acaroba της επαρχίας Νούρνταγι, στον νομό Γκαζιαντέπ. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, λεωφορείο που εκτελούσε τη διαδρομή Χατάι – Γκαζιαντέπ συγκρούστηκε με σφοδρότητα με επιβατικό αυτοκίνητο.
#SONDAKİKA | Gaziantep’te otobüs kazası: 7 ölü!
Nurdağı’ndaki kazada çok sayıda kişi de yaralandı. İşte ayrıntılar… pic.twitter.com/BJXQkCLE8Y
— CNN TÜRK (@cnnturk) September 27, 2026
Η κινητοποίηση των τουρκικών Αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής και της Πυροσβεστικής, καθώς και εξειδικευμένα κλιμάκια της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών (AFAD) και των Ιατρικών Ομάδων Διάσωσης (UMKE).
#SONDAKİKA Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. pic.twitter.com/aQnyWxrl7V
— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) September 27, 2026
Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε γειτονικά νοσοκομεία. Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, ενώ τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό προανάκριση.