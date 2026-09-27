Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 13 τραυματίες σε τροχαίο στο Γκαζιαντέπ – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην αγροτική περιοχή Acaroba της επαρχίας Νούρνταγι, στον νομό Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον επτά νεκρούς και 13 τραυματίες. Το δυστύχημα αφορούσε σύγκρουση λεωφορείου που εκτελούσε τη διαδρομή Χατάι – Γκαζιαντέπ με επιβατικό αυτοκίνητο, με τις τουρκικές Αρχές να έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για διασώσεις και προανάκριση.

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ΤΟΥΡΚΙΑ - ΤΡΟΧΑΙΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: İhlas Haber Ajansı
ΤΟΥΡΚΙΑ - ΤΡΟΧΑΙΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: İhlas Haber Ajansı
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον επτά νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο απολογισμός πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία.
  • Το δυστύχημα συνέβη στην αγροτική περιοχή Acaroba της επαρχίας Νούρνταγι, στον νομό Γκαζιαντέπ, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με επιβατικό αυτοκίνητο.
  • Οι τουρκικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα με ισχυρές δυνάμεις, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό προανάκριση.

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Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη νοτιοανατολική Τουρκία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον επτά νεκρούς και 13 τραυματίες.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο CNN Türk, το δυστύχημα συνέβη στην αγροτική περιοχή Acaroba της επαρχίας Νούρνταγι, στον νομό Γκαζιαντέπ. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, λεωφορείο που εκτελούσε τη διαδρομή Χατάι – Γκαζιαντέπ συγκρούστηκε με σφοδρότητα με επιβατικό αυτοκίνητο.

Η κινητοποίηση των τουρκικών Αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής και της Πυροσβεστικής, καθώς και εξειδικευμένα κλιμάκια της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών (AFAD) και των Ιατρικών Ομάδων Διάσωσης (UMKE).

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε γειτονικά νοσοκομεία. Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, ενώ τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό προανάκριση.

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