Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 13 τραυματίες σε τροχαίο στο Γκαζιαντέπ – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη νοτιοανατολική Τουρκία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον επτά νεκρούς και 13 τραυματίες.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο CNN Türk, το δυστύχημα συνέβη στην αγροτική περιοχή Acaroba της επαρχίας Νούρνταγι, στον νομό Γκαζιαντέπ. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, λεωφορείο που εκτελούσε τη διαδρομή Χατάι – Γκαζιαντέπ συγκρούστηκε με σφοδρότητα με επιβατικό αυτοκίνητο.

Η κινητοποίηση των τουρκικών Αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής και της Πυροσβεστικής, καθώς και εξειδικευμένα κλιμάκια της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών (AFAD) και των Ιατρικών Ομάδων Διάσωσης (UMKE).

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε γειτονικά νοσοκομεία. Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, ενώ τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται υπό προανάκριση.