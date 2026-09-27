Μυστήριο με το θραύσμα περγαμηνής από αρχαία Οδύσσεια που βρέθηκε κρυμμένο σε σελίδες βιβλίου – Γιατί διχάζει τους επιστήμονες

Ένα αρχαίο θραύσμα της «Οδύσσειας» του Ομήρου ήταν κρυμμένο σε κοινή θέα για δεκαετίες σε μια πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στην Ολλανδία, μέχρι που ένας καθηγητής παρατήρησε μια πιο προσεκτική ματιά.

Η ανακάλυψη, που ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης μέσα στον Σεπτέμβριο, έγινε στις ειδικές συλλογές του πανεπιστημίου. Ο Mark de Kreij, επίκουρος καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών και Παπυρολογίας στο Πανεπιστήμιο Radboud, εντόπισε την άγνωστη περγαμηνή ενώ μελετούσε ελληνικά χειρόγραφα της συλλογής του πανεπιστημίου.

Η διαδρομή του θραύσματος της «Οδύσσειας»

Ο De Kreij δήλωσε στο Fox News ότι το θραύσμα φυλασσόταν αρχικά μαζί με κοπτικά χριστιανικά χειρόγραφα, γεγονός που, όπως ανέφερε, ήταν «πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο διέφυγε της προσοχής κατά τις πρώτες έρευνες στη συλλογή».

Μέχρι όμως τη στιγμή που το εξέτασε ο ίδιος, το -ακόμη αταυτοποίητο- θραύσμα είχε μεταφερθεί σε ένα κουτί που περιείχε ελληνικά χειρόγραφα.

Το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης ανέφερε ότι το θραύσμα θεωρούνταν αρχικά σύνηθες. «Κρυμμένο ανάμεσα σε αυτά, θεωρούμενο αρχικά ως ένα αδιάφορο θραύσμα του 7ου αιώνα, υπήρχε ένα φθαρμένο και αποχρωματισμένο κομμάτι με πολύ μικρά, νοικοκυρεμένα γράμματα», ανέφερε το πανεπιστήμιο. «Ο De Kreij αναγνώρισε σύντομα μερικές λέξεις χαρακτηριστικές των ομηρικών επών».

Το περιεχόμενο και η σπανιότητα – Ήταν μέρος μίας «έκδοσης τσέπης»;

Το θραύσμα περιέχει στίχους από τη Ραψωδία μ (ενότητα 12) της «Οδύσσειας», συμπεριλαμβανομένης της κομβικής στιγμής όπου ο θεός Ήλιος ανακαλύπτει ότι οι σύντροφοι του Οδυσσέα σκότωσαν και έφαγαν τα ιερά του βόδια. Στη συνέχεια, ο Ήλιος απαιτεί εκδίκηση από τον Δία – ένα επεισόδιο που επεισόδιο που μεταφέρθηκε πρόσφατα και στη μεγάλη οθόνη από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το χειρόγραφο ανήκε σε έναν αναγνώστη που ζούσε στην Όαση Φαγιούμ της Αιγύπτου, νοτιοδυτικά του σημερινού Καΐρου, γύρω στο 300 μ.Χ. Το θραύσμα έχει χρονολογηθεί στον 3ο ή 4ο αιώνα μ.Χ. Και η ηλικία του δεν είναι το μόνο στοιχεία που το καθιστά σπάνιο. Το πανεπιστήμιο αναφέρει ότι υπάρχουν ελάχιστα παρόμοια θραύσματα σε ολόκληρο τον κόσμο. «Υπάρχουν μόνο περίπου 30 τέτοια θραύσματα παγκοσμίως», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αν και το πανεπιστήμιο περιέγραψε το θραύσμα ως μέρος μιας «έκδοσης τσέπης» του πλήρους έπους, μία ειδικός δήλωσε στο Fox News ότι δεν πείστηκε από αυτή την ερμηνεία. Η Anna Dolganov, Ρωμαία ιστορικός και παπυρολόγος στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών στη Βιέννη, αμφισβήτησε το κατά πόσο το θραύσμα προερχόταν από ένα πλήρες αντίγραφο του έπους του Ομήρου.

Η ειδικός που αμφισβητεί την ανακάλυψη και μιλά για «ανθολογία»

«Ολόκληρη η “Οδύσσεια” θα απαιτούσε 480 σελίδες», δήλωσε. Η Dolganov επεσήμανε ότι ένας τόμος από περγαμηνή τέτοιας έκτασης θα ήταν εξαιρετικά παχύς σε τόσο μικρό σχήμα, γεγονός που καθιστούσε απίθανο, κατά την άποψή της, το ενδεχόμενο ο κώδικας να περιείχε ολόκληρο το έπος. Η ειδικός επεσήμανε επίσης τον γραφικό χαρακτήρα, τον οποίο περιέγραψε ως πιο πρόχειρο και καλλιγραφικό από αυτόν που θα περίμενε σε ένα πλήρες λογοτεχνικό έργο.

«Αυτό που θεωρώ πιο πιθανό είναι να πρόκειται για μια ανθολογία», υπέθεσε. «Ή μια ιδιωτική συλλογή αποσπασμάτων από λογοτεχνικά κείμενα, ενδεχομένως για χρήση σε σχολεία, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ή μια ιδιωτική ανθολογία που θα ήταν πολύ, πολύ μικρότερη – όχι ολόκληρη η “Οδύσσεια”».

Ο De Kreij επεσήμανε το κείμενο που σώζεται και στις δύο όψεις της περγαμηνής ως απόδειξη ότι ανήκε σε ένα πλήρες αντίγραφο του έπους. «Και οι δύο πλευρές περιέχουν αποσπάσματα από τη Ραψωδία μ (ενότητα 12) της “Οδύσσειας”, τα οποία είναι σχεδόν συνεχόμενα», δήλωσε στο Fox News.

Ο De Kreij ανέφερε ότι μια ανθολογία είναι θεωρητικά πιθανή, αλλά δεν γνωρίζει παρόμοια παραδείγματα από εκείνη την περίοδο. Αντιθέτως, για πλήρη αντίγραφα έργων όπως η «Ιλιάδα» και η «Οδύσσεια» υπάρχουν πολυάριθμα παράλληλα παραδείγματα, όπως ανέφερε.

Ο Όμηρος στην αρχαία εκπαίδευση

Η Dolganov σημείωσε επίσης ότι η ανακάλυψη αντικατοπτρίζει την ευρεία δημοφιλία του Ομήρου στον αρχαίο κόσμο, όπου τα έργα του διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση. Ο αρχαίος ποιητής «ήταν όντως πολύ δημοφιλής σε ολόκληρο τον μεσογειακό κόσμο όπου διδάσκονταν τα ελληνικά», είπε η Dolganov.

«Ο Όμηρος χρησιμοποιούνταν για τη διδασκαλία των ελληνικών», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι τα έργα του είχαν ευρεία χρήση ως σχολικά κείμενα σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Dolganov επεσήμανε ότι η χρονολόγηση των αρχαίων λογοτεχνικών χειρογράφων μπορεί να είναι δύσκολη και ασαφής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι μελετητές βασίζονται στη γραφή ως αποδεικτικό στοιχείο. «Θα ήταν σημαντικό να μην υπερβάλλουμε ως προς το πόσο βέβαιοι είμαστε ότι πρόκειται πράγματι για εύρημα που χρονολογείται ήδη από τον τρίτο ή τέταρτο αιώνα. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι [τόσο πρώιμο] για να αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική ανακάλυψη», δήλωσε.

Η πρόκληση της χρονολόγησης

Ο De Kreij ανέφερε ότι η χρονολόγηση βασίζεται σε αρκετά χαρακτηριστικά του θραύσματος, όπως η μορφή του ως κώδικα (βιβλίου), το υλικό από περγαμηνή, η εμφανής ποιότητα του μελανιού και ο γραφικός χαρακτήρας. «Η περιποιημένη, μικρή βιβλιακή γραφή δεν μπορεί να χρονολογηθεί με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά υπάρχουν ισχυρά παράλληλα δείγματα από τα τέλη του τρίτου και τον τέταρτο αιώνα», είπε.

«Κάθε τέτοια χρονολόγηση οφείλει να είναι κατά προσέγγιση, αλλά στην επιστημονική δημοσίευση παραθέτω μια σειρά από χρονολογημένα παράλληλα ευρήματα για να υποστηρίξω την εκτίμησή μου».

Η Dolganov αναφέρθηκε επίσης στην ανθρώπινη σύνδεση που προσφέρει αυτή η ανακάλυψη: «Πρόκειται για κάτι που οι άνθρωποι κρατούσαν στα χέρια τους», είπε. «Είναι κάτι που κουβαλούσαν μαζί τους και διάβαζαν, και είναι ένα κείμενο που παραμένει προσβάσιμο και σε εμάς. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, μας συνδέει με τον αρχαίο αναγνώστη, επειδή μοιραζόμαστε τον ίδιο ενθουσιασμό για αυτό το διαχρονικό λογοτεχνικό έργο».