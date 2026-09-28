Ντούα Λίπα: Ο παραδοσιακός χορός με ποτήρι στο κεφάλι σε γλέντι στο Κόσοβο που έγινε viral, δείτε βίντεο

Η Ντούα Λίπα συμμετείχε σε έναν παραδοσιακό χορό με ποτήρι στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια οικογενειακού γλεντιού στην Πέγια του Κοσόβου. Το στιγμιότυπο αυτό έγινε viral στα social media, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση της τραγουδίστριας με τις ρίζες και την πολιτιστική της κληρονομιά.

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Ντούα Λίπα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μακριά από τα φώτα των μεγάλων συναυλιών, η Ντούα Λίπα βρέθηκε σε οικογενειακό γλέντι στην Πέγια του Κοσόβου και συμμετείχε σε έναν παραδοσιακό χορό, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο που δεν άργησε να γίνει viral.
  • Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται να χορεύει διατηρώντας με χαρακτηριστική άνεση ένα γεμάτο ποτήρι πάνω στο κεφάλι της, όπως επιτάσσει το συγκεκριμένο βαλκανικό έθιμο.
  • Η Ντούα Λίπα, που γεννήθηκε στο Λονδίνο από γονείς με καταγωγή από το Κόσοβο, έχει αναφερθεί πολλές φορές στη στενή σχέση της με τις ρίζες και την πολιτιστική της κληρονομιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε οικογενειακό γλέντι στην Πέγια του Κοσόβου, μακριά από τα φώτα των μεγάλων συναυλιών, βρέθηκε η Ντούα Λίπα, όπου συμμετείχε σε έναν παραδοσιακό χορό, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο που δεν άργησε να γίνει viral.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η δημοφιλής τραγουδίστρια της ποπ εμφανίζεται να χορεύει ανάμεσα στους καλεσμένους, διατηρώντας με χαρακτηριστική άνεση ένα γεμάτο ποτήρι πάνω στο κεφάλι της, όπως επιτάσσει το συγκεκριμένο βαλκανικό έθιμο. Οι παρευρισκόμενοι την επευφημούν, ενώ η ίδια δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή.

Η Ντούα Λίπα, που γεννήθηκε στο Λονδίνο από γονείς με καταγωγή από το Κόσοβο, έχει αναφερθεί πολλές φορές στη στενή σχέση της με τις ρίζες και την πολιτιστική της κληρονομιά. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε παραδοσιακούς χορούς, έχοντας μοιραστεί και στο παρελθόν ανάλογα στιγμιότυπα.

Αυτή τη φορά, όμως, το σκηνικό ενός οικογενειακού γλεντιού και η αυθόρμητη συμμετοχή της ήταν αρκετά για να κάνουν το βίντεο να ξεχωρίσει στα social media.

Δείτε το βίντεο:

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