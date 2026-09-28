Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ

Οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές σημείωσαν άνοδο, έπειτα από την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει εκ νέου την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

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Διεθνή Νέα

Πετρέλαιο, άνοδος, Τραμπ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, έπειτα από την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, φτάνοντας τα 105,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 0,5%.
  • Η εξέλιξη ενισχύει εκ νέου την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, καθώς παραμένουν οι ανησίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανοδικά κινήθηκαν στις ασιατικές αγορές οι τιμές του πετρελαίου, έπειτα από την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Reuters, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, στα 105,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 0,5%, φτάνοντας τα 93,11 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη ενισχύει εκ νέου την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις επιπτώσεις στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

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