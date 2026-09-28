Τεχεράνη: «Έτοιμοι ακόμη και για έναν πόλεμο Αποκάλυψης» – Το μήνυμα Αραγτσί μετά το «όχι» Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι πλήρως προετοιμασμένη για επανέναρξη εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ, ακόμη και για «πόλεμο Αποκάλυψης», τονίζοντας παράλληλα ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή. Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων και τον τερματισμό του αποκλεισμού. Η αντιπαράθεση στα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, συνεχίζει να προκαλεί πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, Αραγτσί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι πλήρως προετοιμασμένη για την επανέναρξη των εχθροπραμιών με τις ΗΠΑ, ακόμη και για έναν «πόλεμο Αποκάλυψης», αλλά η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή.
  • Οι δηλώσεις του Αραγτσί ακολούθησαν την απόρριψη από τον Τραμπ της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων και κατάπαυση του πυρός.
  • Η αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμο σημείο, καθώς από εκεί διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, με την διατάραξη της ναυσιπλοΐας να προκαλεί πιέσεις στις αγορές ενέργειας.

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι πλήρως προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ, διαμηνύοντας παράλληλα ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή.

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την επανέναρξη του πολέμου και παραμένουμε σταθεροί απέναντι σε οποιαδήποτε νέα επίθεση, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε έναν πόλεμο Αποκάλυψης», δήλωσε ο Αραγτσί σε συνέντευξή του στο NBC, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «είναι έτοιμη για διπλωματία» και πως η επιλογή βρίσκεται πλέον στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ήρθαν μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της πρόσφατης ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και επανέναρξη των συνομιλιών.

Η Τεχεράνη είχε προτείνει να ανοίξει εκ νέου η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός μέσα σε επτά ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, θα χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και θα τηρηθεί κατάπαυση του πυρός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν αποδεκτή, ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα για το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής διευθέτησης.

Η αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμο σημείο της σύγκρουσης, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχεται σε καιρό ειρήνης περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η παρατεταμένη διατάραξη της ναυσιπλοΐας έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Πηγές: AOL, Associated Press

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