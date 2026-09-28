Τεχεράνη: «Έτοιμοι ακόμη και για έναν πόλεμο Αποκάλυψης» – Το μήνυμα Αραγτσί μετά το «όχι» Τραμπ

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι πλήρως προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ, διαμηνύοντας παράλληλα ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή.

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την επανέναρξη του πολέμου και παραμένουμε σταθεροί απέναντι σε οποιαδήποτε νέα επίθεση, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε έναν πόλεμο Αποκάλυψης», δήλωσε ο Αραγτσί σε συνέντευξή του στο NBC, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «είναι έτοιμη για διπλωματία» και πως η επιλογή βρίσκεται πλέον στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Told @MeetThePress: President Pezeshkian and I did not come to New York to sell a war. We came to forge peace.

Iran nonetheless remains steadfast in the face of any aggression—even if it comes to an apocalyptic war. At the same time, we are ready for real diplomacy. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά ακινήτων: Από την αναζήτηση έως τα συμβόλαια — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 27, 2026

Οι δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ήρθαν μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της πρόσφατης ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και επανέναρξη των συνομιλιών.

Η Τεχεράνη είχε προτείνει να ανοίξει εκ νέου η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός μέσα σε επτά ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, θα χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και θα τηρηθεί κατάπαυση του πυρός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν αποδεκτή, ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα για το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής διευθέτησης.

Η αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμο σημείο της σύγκρουσης, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχεται σε καιρό ειρήνης περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η παρατεταμένη διατάραξη της ναυσιπλοΐας έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Abbas Araghchi, the Iranian foreign minister: “We stand firm in the face of any new aggression, even if it comes to a doomsday war” pic.twitter.com/WmuLdFHIXW — Aaron Rupar (@atrupar) September 27, 2026

Πηγές: AOL, Associated Press