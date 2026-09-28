Μπιλ Γκέιτς: «Η αυτορρύθμιση δεν αρκεί για την Τεχνητή Νοημοσύνη» – Ζητά αυστηρότερη εποπτεία

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Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται υποχρεωτικούς κανόνες και κρατική εποπτεία και όχι αποκλειστικά την αυτορρύθμιση της βιομηχανίας, υποστήριξε ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, καλώντας το αμερικανικό Κογκρέσο να προχωρήσει στη θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Bill Gates joins calls for AI safeguards, including legislation https://t.co/Q9gPC1NrTs https://t.co/Q9gPC1NrTs — Reuters (@Reuters) September 27, 2026

«Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση αρκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι πραγματικοί.

Η συζήτηση για αυστηρότερους κανόνες έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη συμπεριφορά ολοένα και πιο προηγμένων συστημάτων ΤΝ. Ο Γκέιτς υποστήριξε ότι οι δικλείδες ασφαλείας δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στην τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά ως μέσο περιορισμού των κινδύνων.

Την ίδια ώρα, στις ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη συζήτηση για τον βαθμό στον οποίο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να παρεμβαίνει στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε νέους περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι υπερβολική ρύθμιση θα μπορούσε να πλήξει την αμερικανική ανταγωνιστικότητα απέναντι στην Κίνα.

«Δεν είναι καθόλου φάρσα», είπε ο Γκέιτς, αναφερόμενος στους κινδύνους που συνοδεύουν την ταχεία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.