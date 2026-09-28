Μπιλ Γκέιτς: «Η αυτορρύθμιση δεν αρκεί για την Τεχνητή Νοημοσύνη» – Ζητά αυστηρότερη εποπτεία

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται υποχρεωτικούς κανόνες και κρατική εποπτεία, καλώντας το αμερικανικό Κογκρέσο να θεσπίσει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Τονίζει ότι οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι πραγματικοί, παρά την αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε νέους περιορισμούς.

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Διεθνή Νέα

Μπιλ Γκέιτς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται υποχρεωτικούς κανόνες και κρατική εποπτεία και όχι αποκλειστικά την αυτορρύθμιση της βιομηχανίας, υποστήριξε ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, καλώντας το Κογκρέσο να νομοθετήσει.
  • Ο Γκέιτς τόνισε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στον καθορισμό των κανόνων ασφαλείας και της εποπτείας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς «κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση αρκεί».
  • Η συζήτηση για αυστηρότερους κανόνες έχει ενταθεί, με τον Γκέιτς να υπογραμμίζει ότι οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι πραγματικοί και «δεν είναι καθόλου φάρσα».

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Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται υποχρεωτικούς κανόνες και κρατική εποπτεία και όχι αποκλειστικά την αυτορρύθμιση της βιομηχανίας, υποστήριξε ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, καλώντας το αμερικανικό Κογκρέσο να προχωρήσει στη θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

«Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση αρκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι πραγματικοί.

Η συζήτηση για αυστηρότερους κανόνες έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη συμπεριφορά ολοένα και πιο προηγμένων συστημάτων ΤΝ. Ο Γκέιτς υποστήριξε ότι οι δικλείδες ασφαλείας δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν ως τροχοπέδη στην τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά ως μέσο περιορισμού των κινδύνων.

Την ίδια ώρα, στις ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη συζήτηση για τον βαθμό στον οποίο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να παρεμβαίνει στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε νέους περιορισμούς, υποστηρίζοντας ότι υπερβολική ρύθμιση θα μπορούσε να πλήξει την αμερικανική ανταγωνιστικότητα απέναντι στην Κίνα.

«Δεν είναι καθόλου φάρσα», είπε ο Γκέιτς, αναφερόμενος στους κινδύνους που συνοδεύουν την ταχεία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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