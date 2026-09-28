Πάπας Λέων: Συνάντηση στη Λούρδη με επτά θύματα κακοποίησης από ιερείς – Δέσμευση για την αντιμετώπιση του φαινομένου

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Τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επανέλαβε την Κυριακή (27/9) ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά τη συνάντησή του στη Λούρδη με επτά θύματα κακοποίησης από Γάλλους ιερείς, σύμφωνα με το Βατικανό.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αγίας Έδρας, ο ποντίφικας ευχαρίστησε τα θύματα για τη «δύσκολη και επώδυνη μαρτυρία» τους και διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί ώστε όσα υπέστησαν να μην επαναληφθούν σε άλλους ανθρώπους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Σύμφωνα με πέντε από τους συμμετέχοντες, ο πάπας άκουσε με προσοχή τις μαρτυρίες τους και έδειξε ότι αντιλαμβάνεται σε βάθος τη σοβαρότητα του ζητήματος. Ο Λουίς Μαρντί, συνιδρυτής της συλλογικότητας Voix Libérées de Touraine, δήλωσε ότι ο Λέων ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός και «άκουγε με προσήλωση».

Ο Πάπας είχε επίσης κατ’ ιδίαν συναντήσεις διάρκειας περίπου 15 λεπτών με καθένα από τα θύματα, πριν ακολουθήσει κοινή συζήτηση. Ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε ότι ο ποντίφικας αναγνώρισε τον «συστημικό» χαρακτήρα της σεξουαλικής κακοποίησης στην Εκκλησία.

Η επίσκεψη στη Λούρδη εντάσσεται στην τετραήμερη περιοδεία του Λέοντα ΙΔ΄ στη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει τρεις πόλεις. Η παρουσία του στη χώρα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Καθολική Εκκλησία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των αποκαλύψεων για την κακοποίηση ανηλίκων από μέλη του κλήρου, που δημοσιοποιήθηκαν το 2021 και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη γαλλική κοινωνία.