Πάπας Λέων: Συνάντηση στη Λούρδη με επτά θύματα κακοποίησης από ιερείς – Δέσμευση για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' επανέλαβε τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, συναντώντας επτά θύματα στη Λούρδη κατά τη διάρκεια τετραήμερης περιοδείας του στη Γαλλία. Ο ποντίφικας ευχαρίστησε τα θύματα για τη μαρτυρία τους και αναγνώρισε τον «συστημικό» χαρακτήρα του ζητήματος, εν μέσω των συνεπειών των αποκαλύψεων του 2021 στη γαλλική κοινωνία.

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Διεθνή Νέα

Στο πλευρό των θυμάτων ο Πάπας Λέων
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πάπας Λέων ΙΔ’ επανέλαβε τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης στην Καθολική Εκκλησία, συναντώντας επτά θύματα στη Λούρδη.
  • Ο ποντίφικας ευχαρίστησε τα θύματα για τη «δύσκολη και επώδυνη μαρτυρία» τους και αναγνώρισε τον «συστημικό» χαρακτήρα της σεξουαλικής κακοποίησης στην Εκκλησία.
  • Η επίσκεψη στη Λούρδη εντάσσεται στην τετραήμερη περιοδεία του πάπα στη Γαλλία, εν μέσω των συνεχιζόμενων αποκαλύψεων για κακοποίηση ανηλίκων από τον κλήρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επανέλαβε την Κυριακή (27/9) ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά τη συνάντησή του στη Λούρδη με επτά θύματα κακοποίησης από Γάλλους ιερείς, σύμφωνα με το Βατικανό.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αγίας Έδρας, ο ποντίφικας ευχαρίστησε τα θύματα για τη «δύσκολη και επώδυνη μαρτυρία» τους και διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί ώστε όσα υπέστησαν να μην επαναληφθούν σε άλλους ανθρώπους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Σύμφωνα με πέντε από τους συμμετέχοντες, ο πάπας άκουσε με προσοχή τις μαρτυρίες τους και έδειξε ότι αντιλαμβάνεται σε βάθος τη σοβαρότητα του ζητήματος. Ο Λουίς Μαρντί, συνιδρυτής της συλλογικότητας Voix Libérées de Touraine, δήλωσε ότι ο Λέων ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός και «άκουγε με προσήλωση».

Ο Πάπας είχε επίσης κατ’ ιδίαν συναντήσεις διάρκειας περίπου 15 λεπτών με καθένα από τα θύματα, πριν ακολουθήσει κοινή συζήτηση. Ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε ότι ο ποντίφικας αναγνώρισε τον «συστημικό» χαρακτήρα της σεξουαλικής κακοποίησης στην Εκκλησία.

Η επίσκεψη στη Λούρδη εντάσσεται στην τετραήμερη περιοδεία του Λέοντα ΙΔ΄ στη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει τρεις πόλεις. Η παρουσία του στη χώρα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Καθολική Εκκλησία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των αποκαλύψεων για την κακοποίηση ανηλίκων από μέλη του κλήρου, που δημοσιοποιήθηκαν το 2021 και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη γαλλική κοινωνία.

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