Παύλος Κοντογιαννίδης: Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός – Η φωτογραφία και το μήνυμά του

Ο ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media την Κυριακή (27/9), προκαλώντας ανησυχία στους ακολούθους του.

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Παύλος Κοντογιαννίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παύλος Κοντογιαννίδης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media.
  • Ο ηθοποιός δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον λόγο της νοσηλείας του, αλλά θέλησε να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όσους του συμπαραστέκονται.
  • Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Κοντογιαννίδης έγραψε: «Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. … Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ!!!».

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Μία φωτογραφία που δημοσίευσε ο Παύλος Κοντογιαννίδης στα social media την Κυριακή (27/9), προκάλεσε ανησυχία στους ακολούθους του.

Ο γνωστός ηθοποιός εμφανίζεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, με μία πράσινη ποδιά, που δείχνει ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο ίδιος, πάντως, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον λόγο της νοσηλείας του, αλλά θέλησε να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όσους του συμπαραστέκονται.

«Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

 

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