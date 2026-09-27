Παύλος Κοντογιαννίδης: Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός – Η φωτογραφία και το μήνυμά του

Μία φωτογραφία που δημοσίευσε ο Παύλος Κοντογιαννίδης στα social media την Κυριακή (27/9), προκάλεσε ανησυχία στους ακολούθους του.
Ο γνωστός ηθοποιός εμφανίζεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, με μία πράσινη ποδιά, που δείχνει ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Ο ίδιος, πάντως, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον λόγο της νοσηλείας του, αλλά θέλησε να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και όσους του συμπαραστέκονται.
«Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.