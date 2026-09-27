Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο οχηματαγωγό πλοίο – Έκτακτα μέτρα για την τροφοδοσία της Σάμου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «BLUE CARRIER 2», με τις αρμόδιες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την οριστική κατάσβεση των εστιών και την ασφαλή διαχείριση του πλοίου. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, ενώ στη συνέχεια το πλοίο οδηγήθηκε σε ασφαλέστερο σημείο κοντά στην Τήνο.

Με μέριμνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρωγής και τη συνδρομή ρυμουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε υπήνεμο σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τήνου, όπου παραμένει με ασφάλεια.

Στην περιοχή επιχειρούν πέντε ρυμουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο.

Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή, με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου.

Προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Τήνου.

Πέντε ρυμουλκά στο σημείο – Παραμένουν ενεργές εστίες στο πλοίο

Με τη συνδρομή της εταιρείας επιθαλάσσιας αρωγής και τη βοήθεια ρυμουλκών, το «BLUE CARRIER 2» μετακινήθηκε προς υπήνεμη περιοχή στη νοτιοδυτική πλευρά της Τήνου, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να καταστεί ασφαλέστερη η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή βρίσκονται συνολικά 5 ρυμουλκά πλοία, τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ οι πυροσβεστικές προσπάθειες συνεχίζονται, καθώς στο εσωτερικό του πλοίου εξακολουθούν να εντοπίζονται ενεργές εστίες.

Οι αρμόδιες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η επιχείρηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και η διατήρηση της ευστάθειας του πλοίου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Λιμενική Αρχή Τήνου, η οποία εξετάζει τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή να συνεχίζουν να επιχειρούν έως ότου αντιμετωπιστεί πλήρως το περιστατικό και διασφαλιστεί η κατάσταση του πλοίου.

Σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την τροφοδοσία της Σάμου

Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν στην τροφοδοσία της Σάμου, μετά τη σοβαρή πυρκαγιά στο Ro-Ro Blue Carrier 2, δρομολογούνται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .Μετά το περιστατικό, υπήρξε άμεση επικοινωνία του βουλευτή Σάμου Χριστοδούλου Στεφανάδη με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια με αντικείμενο την εξασφάλιση της ομαλής μεταφοράς φορτίων προς τη Σάμο και την αποφυγή προβλημάτων στην αγορά και την τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη η Σάμος έχει ήδη ενταχθεί στα δρομολόγια του Ro-Ro Blue Carrier 1, για τη μεταφορά ειδικών φορτίων. Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη προβλέπεται δρομολόγιο από τον Πειραιά με προορισμούς τη Σάμο, την Κω και τη Ρόδο. Παράλληλα, η μεταφορά φορτηγών οχημάτων με γενικό φορτίο προς τη Σάμο συνεχίζεται μέσω των προγραμματισμένων δρομολογίων του Ro-Pax BS Myconos, τα οποία πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα.

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την εταιρεία, τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς, ώστε να καταγράφονται οι ανάγκες και να προσαρμόζεται ανάλογα ο προγραμματισμός των φορτώσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τη μεταφορά κρίσιμων φορτίων, ενώ εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού επιπλέον φορτηγών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και τις μεταφορικές εταιρείες.

Εργατικό Κέντρο: Διερεύνηση των αιτιών και αποζημιώσεις

Το Εργατικό Κέντρο Σάμου, εκφράζει την αλληλεγγύη του στους ναυτεργάτες και σε όλους όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πυρκαγιά, ενώ παράλληλα στέκεται στο πλευρό των επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων που υπέστησαν ζημιές από την καταστροφή. Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται το αίτημα για πλήρη και χωρίς συγκάλυψη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Το Εργατικό Κέντρο ζητά να εξεταστούν τα μέτρα πυρασφάλειας που υπήρχαν στο πλοίο, η κατάσταση και η συντήρησή του, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνταν το δρομολόγιο, αλλά και οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών.

Στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ασφάλεια των επιβατών και των ναυτεργατών, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και τα εργασιακά δικαιώματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ζήτημα κόστους σε σχέση με την κερδοφορία των ναυτιλιακών εταιρειών. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι ζημιές που υπέστησαν επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και άλλοι πολίτες, καθώς στα οχήματα και τα εμπορεύματά τους που βρίσκονταν στο πλοίο καταγράφηκαν απώλειες.

Το Εργατικό Κέντρο ζητά να μην επωμιστούν οι ίδιοι το βάρος της καταστροφής και να υπάρξει πλήρης και άμεση αποζημίωση στο 100% της ζημιάς, με ευθύνη του κράτους και της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Παράλληλα, ζητά να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις συνέπειες του περιστατικού. Η υπόθεση του Blue Carrier 2 αναμένεται πλέον να βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες των φορτίων που βρίσκονταν στο πλοίο.